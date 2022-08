Pedro Castillo podría ser condenado a más de 35 años de prisión, según Juan Jiménez Mayor

El presidente Pedro Castillo se enfrentaría a una pena mínima de 35 años de prisión efectiva, de ser hallado responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, encubrimiento personal y plagio, según afirmó el expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor.

En diálogo con CNN, Jiménez Mayor aseveró que “no tiene duda que las malas noticias para el presidente Castillo van a venir del Ministerio Público”, donde el jefe de Estado acumula seis investigaciones fiscales.

“Sumados todos los delitos que ahora se están investigando, el presidente Castillo estaría sometido a una investigación que podría llevarlo a la cárcel por más de 35 años de prisión. En el Perú las penas se acumulan. Ahora está siendo investigado por organización criminal, tráfico de influencias, encubrimiento personal, colusión agravada y, para poner la cereza en el pastel, plagio de una tesis de maestría”, dijo el exjefe de gabinete.

“Los hechos que se están viendo en el caso del presidente Castillo son de tal gravedad que se están conociendo en este momento, no con posterioridad, sino hoy día. Eso ha implicado que el Ministerio Público tome una decisión. Recién la ha tomado en marzo de este año y la ha ratificado la actual fiscal de la Nación a fines de mayo”, agregó.

Liliana Calderón: “Al día de hoy no se puede hacer un diagnostico de la pena”

En conversación con La República, la abogada penalista Liliana Calderón indicó que “es un poco incierto” calcular una eventual condena contra el presidente Pedro Castillo. Ello debido a que la Fiscalía solo puede abrir investigaciones preliminares en su contra durante el mandato, por lo que no se le puede imputar —aún— la comisión de algún delito.

“Eso al día de hoy eso es un poco incierto, porque no es que exista una acusación fiscal. Lo único que existe son investigaciones preliminares. Es más, la Fiscalía no va a formalizar la investigación preparatoria. Al día de hoy no se puede hacer un diagnostico de la pena que va a recibir o recibiría en caso de ser condenado”, declaró Calderón.