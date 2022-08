Hildebrandt: “Los cambios de la PNP tienen el propósito de socavar a Harvey Colchado”

César Hildebrandt criticó los recientes cambios de mandos registrados al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) por parte del presidente de la República, Pedro Castillo. Según el periodista, estos tienen como finalidad “socavar” al coronel Harvey Colchado.

“ Los cambios de mandos de la Policía Nacional del Perú, ordenados por Castillo, tienen el solo propósito de socavar a Harvey Colchado. Quieren sacarlo, pero si eso se produce, evidentemente, el argumento de la vacancia será más persuasivo, elocuente y estridente que nunca. No tengo dudas. No sabe en lo que se está metiendo el señor Castillo, no tiene la menor idea”, dijo en el podcast de Hildebrandt en sus trece.

“Sus asesores asnos, sus instigadores mulas, creen que esta cuerda se puede tensar y no creen en las leyes de la física ni en las leyes de la política, pero si ese señor (Pedro Castillo) se tumba a través del nuevo inspector general de la policía a Harvey Colchado, evidentemente, el argumento de la vacancia ya no tendrá alguna connotación golpista y será una labor de higiene sacar a Castillo porque estaría incursionando en un territorio abiertamente ilegal”, agregó.

PUEDES VER: Inspectoría de la PNP cita a Harvey Colchado por denuncia del presidente Pedro Castillo

Como se informó, el último sábado, el jefe de Estado junto al ministro del Interior, Willy Huerta, oficializaron la salida y el pase al retiro de Luis Alberto Vera Llerena como comandante general de la PNP. Este fue reemplazado por el teniente general Raúl Alfaro, quien se venía desempeñando como inspector general.

En tanto, Segundo Leoncio Mejía Montenegro fue elegido como nuevo inspector general de la Policía y ascenderlo al grado de teniente general; en tanto, Vicente Marcelo Álvarez Moreno fue ascendido al grado de teniente general y asignado en el cargo de jefe del Estado Mayor de la PNP.

Los cambios registrados se dan en el marco de que el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, interpuso una denuncia contra el coronel Colchado por la diligencia realizada en Palacio de Gobierno el último 9 de agosto.

Recientemente, según se pudo conocer, por el semanario Hildebrandt en sus trece, que Mejía Montenegro admitió la denuncia, por lo que Harvey Colchado fue citado para este miércoles 31 de agosto a las 9.30 a. m..