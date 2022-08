Gestión de gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, no es transparente

Por Roberth Orihuela

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire no solo niega el acceso a la sede regional a los periodistas —y si alguno se “cola” el personal de seguridad no duda en sacarlo a empujones —, hace unos días también envió un memorando múltiple a todos los gerentes y funcionarios de alto nivel, advirtiéndoles que no podrán declarar a los medios de comunicación.

Estos hechos ponen en evidencia la falta de transparencia en la gestión de Gutiérrez. A ello ahora hay que sumar que además, no informa a la ciudadanía sobre sus actividades oficiales y tampoco está el registro de visitas a su despacho. Una omisión que el especialista en Gestión Pública, Edgardo Lajo Paredes, advierte que puede acarrearle una denuncia penal a la gobernadora.

Hace unas semanas La República dio a conocer el abuso que el personal de seguridad cometió contra uno de nuestros reporteros. Elmer Mamani fue agredido por un miembro de seguridad de la gobernadora. Este acto fue rechazado. El Colegio de Periodistas emitió un pronunciamiento, que fue respondido por la gobernadora convocando a una reunión con el fin de dar a conocer medidas que permitan más transparencia en su gestión.

En palabras de la decana del Colegio de Periodistas, Flor Muñoz Apaza, “la cita no fue fructífera”. Esto porque tras la reunión con la gobernadora, desde Secretaría General, se emitió el memorando múltiple Nº 0075-2022-GRA/SG, en el que advierten a los gerentes y funcionarios de alto nivel que nadie puede declarar a los periodistas, excepto la gobernadora y el gerente general, Yony Apaza Yucra . Si algún funcionario quisiera declarar deberá pedir permiso.

Muñoz refirió que este acto es una clara mordaza y un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

A todo esto, hay que añadirle que el Portal de Transparencia del gobierno regional no muestra información sobre la agenda oficial de Kimmerlee Gutiérrez y tampoco hay datos sobre el registro de visitas al despacho de gobernación.

En cuanto a la agenda de la gobernadora, la página no muestra ninguna actividad. Está tan desactualizada, que sigue apareciendo Jorge Luis Suclla, como gerente general de la región. Esto a pesar de que el funcionario dejó el cargo en junio. Y en el libro de visitas, desde el 1 de enero hasta el 26 de agosto, no aparece ni un solo registro.

Este medio solicitó una versión oficial a través del jefe de Relaciones Públicas de la región, Gabriel Centeno, pero no hubo respuesta.

No cumple la ley

Sobre el tema, el especialista Lajo Paredes explicó que “es preocupante la falta de transparencia de la gestión de la gobernadora Gutierrez ”. Explicó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información exige a las instituciones públicas publicar todos sus actos de gobierno, administrativos y todas las actividades que desarrollan. Estas deben darse a conocer a través de su portal institucional y otros medios.

Añade que si las instituciones no publican esta información la Ley de Transparencia no estipula una sanción. “Pero hay otras normas que fiscalizan la labor de los funcionarios públicos. En este caso estamos hablando de que se estaría cometiendo el delito de omisión de funciones, contemplado en el Código Penal. Y es que es un derecho constitucional que la ciudadanía debe saber qué hacen las autoridades”.