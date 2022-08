Beder Camacho dice que “no ha tenido una gran relación” con Bruno Pacheco y afirma que no fugará del país

En una reciente entrevista, el exsubsecretario general del despacho presidencial Beder Camacho negó que tras su renuncia pretenda escaparse del país.

“ Lo más erroneo de todo lo que se dice es que Beder Camacho se va a fugar el país. Hay políticos que salen a buscar cámaras a decir que ‘ya renunció y mañana se va a Bolivia, Venezuela, España, diferentes sitios’. Yo quiero decirle al país entero que tengo una familia en el país y siempre me he manejado de una manera correcta y no me voy a fugar ”, dijo en una entrevista para RPP Noticias.

Asimismo, sostuvo que cuando “uno ejerce ese tipo de cargos siempre va haber denuncias”. En ese sentido, señaló que está a disposición de la Fiscalía, pues “confia en la objetividad del Ministerio Público”.

“Desde el comienzo he dado todos mis aportes, me he presentado al Ministerio Público a decirle que aquí estoy, las veces que me citen voy a asisitir, voy a dar mis declaraciones. Yo siempre he dicho: los cobardes son los que huyen y los que han cometido un delito. Yo no soy ni cobarde ni he cometido delito y estoy dando la cara al país” , comentó.

En otro momento, Beder Camacho fue consultado sobre el ex hombre de confianza de Pedro Castillo, Bruno Pacheco. Este último habría manifestado ante las autoridades que fue el exsubsecretario del despacho presidencial quien le habría ayudado a fugarse por orden del jefe de Estado.

“El señor Bruno Pacheco tuvo sus razones para huir. La gran diferencia es que cada uno es responsable de los actos penales, los actos de cualquier persona son personalísimos. En el caso del señor Pacheco, no tuvimos una gran relación cuando trabajamos. Después de que sale su tema de la prisión preventiva, yo no he tenido contacto con él. (...) No me preocupa si hoy se entregó Bruno Pacheco, mañana se entrega Juan Silva, pasado se entrega el sobrino del presidente. Yo no he hecho ningún acto ilícito con ninguna persona. Yo no le he robado un sol al Estado peruano. Soy Beder Camacho y siempre voy a dar la cara ”, puntualizó.

Finalmente, se refiró a su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente Pedro Castillo y el titular de Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sobre el tema indicó que le muestra su agradecimiento y no tiene nada en contra del primer mandatario.

“Como ustedes han visto, en la carta de renuncia expreso un agradecimiento y desde el momento que el señor presidente Pedro Castillo me dio la confianza para asumir el cargo, le dije aquí tiene tres cosas: lealtad, trabajo y honestidad”, comentó.