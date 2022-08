Rector de la UNA: “La universidad no puede estar politizada y digitada desde palacio de gobierno”

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA) cumplirá 166 años de fundación este 29 de agosto. Hoy es la única universidad en el Altiplano. Las casas de estudios particulares están en proceso de cierre dictado por Sunedu. El actual rector Paulino Machaca, explica cómo la UNA afronta este momento singular.

La UNA se quedó sola en cuanto a educación superior en Puno.

Es un reto y un gran desafío. La educación está enfocada básicamente en formar alumnos competitivos, acorde a los nuevos contextos. Eso pasa por adoptar medidas concretas. Se ha renovado el plan de estudio s acorde a los estándares nacionales e internacionales.

El cuestionamiento a la UNA –Puno es que fue muy academicista y desligada de la realidad. Y la región Puno afronta diversos problemas.

Está en camino la construcción del parque científico tecnológico. Su implementación permitirá hacer aportes significativos en distintos rubros de la investigación a temas específicos de Puno y el país. Ese centro ya existe en otras partes del mundo.

¿Y qué problemas abordarán?

Vamos a tener un laboratorio de análisis de agua. Actualmente, los análisis más importantes, tienen que ser llevados a Lima a laboratorios certificados . Con nuestros investigadores vamos a asumir ese reto.Hacer investigaciones para dar soluciones concretas. Hay ríos contaminados, a simple vista, pero se desconoce el nivel de metales pesados. Se dice que se consume agua contaminada, determinar el nivel de calidad de los recursos hídricos, esa será nuestra tarea.

¿Pero, no es el único problema en Puno?

Tenemos conformados los institutos de investigación para plantear soluciones al problema de contaminación del Titicaca, a consecuencia de la minería y la evacuación de aguas residuales. Ya están trabajanndo varios proyectos y pronto deben darse a conocer los resultados.

La idea es buena pero cómo hacer que los temas a abordar no sean muy locales.

Tenemos convenios con la universidad de Quillabamba, el Ministerio de Energía y Minas, para desarrollar investigaciones multidisciplinarias sobre temas más grandes. En este momento está en construcción el laboratorio nacional de biotecnología de camélidos sudamericanos que se ubicará en Melgar. Ahí se hará mejoramiento genético y se dará paso a la industrialización.

Usted se mostró de acuerdo con la reforma de la Sunedu con el fin que el Consejo Directivo tenga representantes de universidades públicas y privadas. ¿Eso no es un retroceso a la reforma universitaria?

Era necesario el cambio y la recomposición. No solo las universidades deberían tener representación, sino también los colegios profesionales.

Pero resulta contraproducente que los fiscalizados tengan a sus representantes en los entes fiscalizadores.

No hay que verlo solo por el lado de la fiscalización, sino por el lado de cooperación para la eficiencia en cuanto a la educación. No se puede medir con un solo estándar a todas las universidades. (…) Estamos de acuerdo con la calidad pero que haya democracia y participación. La universidad no puede estar politizada y digitada desde el palacio de gobierno . Menos desde el ministerio de Educación.

La ANR no demostró ser tan objetiva ni honesta al momento de ejercer funciones de fiscalización, sino no se habría permitido tanta informalidad en las universidades.

La ANR ha fracasado (…) Ahora lo que se quiere es que la Sunedu, tenga los mejores representantes. No está yendo ningún rector.