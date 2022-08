Hernando Cevallos: “Pedro Castillo debe seguir salvo que se demuestre que es corrupto”

El exministro de Salud Hernando Cevallos arribó a Arequipa para lanzar el movimiento Unidad Popular, que busca volver a aglutinar a las fuerzas de la izquierda. En su balance del gobierno de Pedro Castillo, fue crítico con el incumplimiento de cambio de constitución o su giro a la derecha. Pero sobre las denuncias que rodean al mandatario, refirió que deben investigarse, aunque sin que deje la presidencia.

Informó sobre un proyecto para unir a la izquierda. ¿Pero a cuál izquierda nos referimos, cuando Vladimir Cerrón declara que prefiere a la derecha antes que los caviares (socialdemócratas)?

Aquella izquierda que plantea firmemente la necesidad de un cambio constitucional, la que busca la unidad. Obviamente el señor Cerrón no está planteando la unidad para cambiar la constitución. Él habla de caviares, socialdemócratas.

¿Ud. tiene también diferencias con la socialdemocracia?

Por supuesto. Yo creo en el socialismo, ellos no. Pero coincidimos en las políticas ambientales, de transparencia del Estado, en cuestiones con derechos civiles (…). Tienen otra visión de país, pero en determinadas coyunturas son aliados.

A seis meses fuera del gobierno, ¿cómo ve al gobierno de Pedro Castillo?

Cuando el presidente me pidió que asuma el premierato yo le señalé que necesitaba dos elementos: ministros con un nivel de calificación importante, y gente que luche por el cambio, que quiera transformar la salud, la política energética. Pero si pones gente de derecha es difícil que logres el cambio. Sacaron a Pedro Francke y ponen a Graham que es un neoliberal. No hubo coherencia con la propuesta con la que ingresa Pedro Castillo.

Pero también en estos meses las denuncias de corrupción van cercando al presidente. ¿Eso no le preocupa más que promesas de campaña incumplidas?

Las denuncias de corrupción las tiene el entorno, la cuñada, el amigo. Yo podría pensar que (Pedro Castillo) sabía o que era ingenuo, pero eso lo debe resolver el Ministerio Público.

¿Pero no preocupa que la cuñada esté involucrada y que las investigaciones contra la esposa puedan escalar?

Sí puedo decir que me preocupa que (las denuncias) que estén tan cercanas al presidente (...). Que lo investiguen como está en investigación Alejandro Toledo en Estados Unidos y estuvo Alan García. Pero mientras no deja de ser presidente.

Se reclama a la izquierda no tener una posición más firme ante estos hechos, se percibe un silencio.

Yo no creo que haya silencio. Lo que pasa es que la derecha quiere que la izquierda salga a aplaudir todo lo que sacan los medios de comunicación contra Castillo.

¿No es una posibilidad respaldar el adelanto de elecciones?

Si tuviéramos que adelantar las elecciones porque no nos gusta un gobierno, hubiéramos adelantado todas las elecciones Yo creo que hay que respetar los 5 años (de Castillo), salvo que se demuestre una vulneración constitucional o que claramente es un corrupto.

¿La gestión de Castillo cuánto daño hace a las futuras posibilidades de la izquierda?. Desde la derecha ya los dan por sepultados.

Ese es el sueño de la derecha. pero no toman dos cosas en cuenta: que los problemas que generaron el triunfo de Castillo no se han resuelto, la gente no dejó de pensar que necesitamos cambios estructurales en el país (…). Ese sector, todavía no tiene una representación política, ¿será la izquierda? si se une y tiene una propuesta clara seguramente. Si no, será Antauro Humala, que no es una opción muy democrática; o algún populismo de derecha.

¿La izquierda podría apoyarse en Antauro, como pasó con Ollanta?

Es muy difícil, pero en política hay que ver como se desarrollan las cosas. Pero ahora Antauro está muy lejos de la izquierda.❖