Gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, pone mordaza a sus funcionarios

Roberth Orihuela

La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire o el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Yony Apaza Yucra, son los únicos que pueden dar información o declarar a los medios de comunicación. Así lo dispone un memorando enviado a gerentes regionales el pasado 23 de agosto. La disposición advierte a los funcionarios que si quisieran declarar deberán contar con la autorización y coordinación con la gerencia general, “bajo responsabilidad”.

La República accedió al memorando Nº 0075-2022-GRA/SG, enviado a los 27 gerentes y funcionarios de alto rango de diversas dependencias del GORE Arequipa. Textualmente dice:”... por encargo del despacho de la gobernadora regional de Arequipa, pone de su conocimiento que toda declaración de realizar a los medios de comunicación, (prensa escrita, radial o televisiva) será únicamente a cargo de la gobernadora y/o el gerente general, si algún gerente o jefe de Oficina es requerido a declarar deberá ser con previa autorización y coordinación con gerencia general regional (...).

El mismo día de la emisión del memorándum, la decana del Colegio de Periodistas, Flor Muñóz Apaza y un grupo de periodistas colegiados se reunieron con la gobernadora. En la cita, Gutiérrez Canahuire se comprometió a mejorar el trato a los periodistas que cubren información en el GRA. Esto previa identificación en la portería y coordinación con Relaciones Públicas para hacer las coordinaciones de entrevistas. Estos compromisos serían enviados por escrito al Colegio de Periodistas, pero hasta ayer no llegó, contó Muñóz Apaza.

“Me sorprende el documento. Lo que me lleva a pensar que la reunión no fue nada fructífera y una pérdida de tiempo. Además que se sigue limitando el trabajo de los periodistas. Ella habla de una gestión transparente. Me pregunto ¿qué tendrá para ocultar?”, cuestionó la decana.

Muñoz, quien también fue periodista en la fuente de gobierno regional, recordó que “nunca tuvo ese tipo de limitaciones. Podíamos mostrar nuestra credenciales e ingresar a la sede regional. Ahora se trata de una limitación a la libertad de prensa. Se perjudica a los periodistas, pero más aún a la población, porque no se podrá entregar una información clara y precisa a la comunidad”, puntualizó.

Contradicción

El especialista Edgardo Lajo Paredes, indicó que la limitación a los funcionarios está bajo norma. La Ley Servir y Decreto Legislativo 276, señalan que los funcionarios deben contar con la autorización de la máxima autoridad de la entidad. “Pero los actos públicos son públicos y de conocimiento público. Esto choca con la ley de Transparencia. No se podría limitar a los funcionarios declarar sobre asuntos de interés público. Además, el memorando no tiene motivación ni respaldo legal. En ese punto está actuando mal el gobierno regional”, añadió el especialista.