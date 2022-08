Alfredo Azurín sobre Pedro Castillo: No es un líder para solucionar los problemas del país

Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, remarcó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no es un líder, puesto que —según el parlamentario— no es capaz de entender los problemas que afronta el país. “Necesitamos un líder que no divida al país en dos bandos. Los ricos y los pobres siempre han existido. No hay que satanizar a los que más tienen”, aseveró.

El legislador, que participó este miércoles 24 de agosto en la sesión descentralizada de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), en el marco de la semana de representación, no solo cuestionó la labor del mandatario, sino también del ministro del Interior, Willy Huerta.

“La problemática en seguridad ciudadana es obvia. (Pedro Castillo) Si uno no es capaz de articular una palabra, por lo menos que haya voluntad de entender el problema de fondo que tiene el país para dar una solución”, expresó a los medios de comunicación.

Asimismo, precisó que Willy Huerta desvaloriza a la Policía Nacional y la compara con las rondas campesinas. “La institución tutelar cumple un rol importante en la sociedad y necesita ser valorada y no comparada con las rondas campesinas. Si quieres una buena Policía, entonces dale los recursos que necesita”, enfatizó Azurín.

Alfredo Azorín participó de la sesión descentralizada de Seguridad Ciudadana en Chiclayo. Foto: Rosa Quincho/ URPI.LR

Cuando se consultó qué opina sobre el adelanto de las elecciones generales, Azurín deslizó no estar de acuerdo, pues aseguró que está enfocado en su labor. “Yo estoy haciendo mi trabajo, yo sentiría mucha pena. (…) Quiero hacer una política distinta, humana y trabajar, y sentiría mucho que se vaya todo esto (gestión) sin ayudar a mi Policía”, puntualizó.

Primer centro de rehabilitación del país

En otro parte de la entrevista, el parlamentario de Somos Perú resaltó el centro de rehabilitación de agresores “Rescatando familias” que impulsa la comisaría de La Victoria, el cual es el primero a nivel nacional y tiene como objetivo reducir el índice de la violencia familiar a través de la reeducación de los varones agresores y, de esta manera, contribuir a la reconstrucción del núcleo familiar.

“La comisaría de La Victoria, con recursos propios, ejecuta este programa. El Ejecutivo debe brindar apoyo y replicarlo en todas las comisarias del país, pues hay resultados positivos”, agregó.