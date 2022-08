Gobernadores y sociedad civil dan 30 días a Ejecutivo y Congreso para solucionar crisis

Los gobernadores regionales, sociedad civil, trabajadores de la CGTP, agricultores, empresarios, colegios profesionales y representantes de las universidades, acordaron dar un plazo de 30 días al Ejecutivo para que instaure un gabinete de recuperación nacional que convoque a ministros con solvencia profesional y moral que permita lograr la conciliación entre el Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, convocar al Congreso para debatir, discutir y aprobar reformas mínimas y básicas en cuanto a Ley de Partidos Políticos y procesos electorales para elegir a mejores autoridades. De no cumplirse esos puntos en el plazo acordado (30 días), evaluarán el adelanto de elecciones generales que incluye al Ejecutivo y Legislativo.

El pronunciamiento fue anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, quien sostuvo que entre las autoridades reunidas en el “Encuentro por la unidad y la gobernabilidad democrática” hay diferentes puntos de vista y soluciones, pero la mayoría contempla el adelanto de elecciones.

Sostuvo que hay consenso para demandar que se lleven a cabo reformas básicas y el plazo de 30 días es para uniformar las ideas en busca de salir del caos. “Este es un primer paso, seguiremos convocando a las instituciones. Hemos recibido el respaldo de la Iglesia y creemos que es hora de actuar. No podemos estar en un estado permanente de crisis”, declaró.

El acuerdo se llegó tras un intenso debate que en la mesa principal tuvo la presencia de Adriana Urrutia (presidenta de Transparencia), Luis Villanueva (secretario general de la CGTP), Miguel Romero (alcalde de Lima) y Jean Paul Benavente (gobernador regional del Cusco), titular de la ANGR.

Al inicio de la reunión, Benavente sostuvo que la preocupación es que se agudice la crisis. “Hemos tocado las puertas del Ejecutivo y Legislativo para defender la democracia y que se den las medidas correctivas, y al no encontrar respuesta, fue necesaria hacer esta convocatoria. Las denuncias contra el presidente afectan, lo mismo pasa con los escándalos del Congreso. Ya no podemos ser simples observadores”, manifestó.

Reformas. Al Congreso le piden cambios de corte electoral. Foto: John Reyes/La República

Hora de decisiones

Luis Villanueva de la CGTP consideró que estamos en momento de tomar decisiones y buscar una salida organizada. “Tenemos que hacer cambios fundamentales en las reglas de juego electoral y ver la situación de los partidos”, anotó.

Para Adriana Urrutia de Transparencia es un momento clave en defensa de la institucionalidad y recordó que desde hace varios años vienen impulsando las reformas que se requieren y buscando el diálogo.

Iván Lanegra, también de Transparencia, dijo que es necesario ordenar la agenda, mejorar la capacidad de la ONPE y lograr un acuerdo básico para garantizar que no haya más conflictos, pero a la vez tener una ciudadanía activa que pueda presionar para que se realicen los cambios, “no es sencillo, pero es importante dar el primer paso”.

Una posición más radical fue la del presidente regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez. “Basta de hablar a media voz, no podemos ser cómplices de la crisis que vive el país. Es muy lamentable cómo se viene polarizando todo. El Congreso y Ejecutivo, pobres y ricos. Ha habido 60 ministros y no sabemos con quién hablar, pues en una semana hay nuevas autoridades. No hay una agenda país. No solo es una crisis del Ejecutivo, es también del Legislativo”, apuntó.

En una primera ronda expusieron todos los asistentes, entre ellos los gobernadores de Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, San Martín, Cusco, Puno, representantes de organizaciones civiles como Transparencia, Propuesta Ciudadana, CNA, de las Cámaras de Comercio de Cajamarca, La Libertad y Puno, quienes en su mayoría se mostraron a favor de reformas que permitan mejores condiciones electorales para evitar que se repitan errores y al nuevo presidente de la república no le ocurra que en uno o dos años de gobierno estén pidiendo su vacancia o adelanto de elecciones generales, pues eso genera inestabilidad.

PUEDES VER: Congresista Limachi no paga deuda a Beneficencia de Tacna porque sueldo no alcanza

Datos

Queja. El gobernador de Lima provincias, Ricardo Chavarría, dijo que es difícil gobernar con las leyes actuales que parecen estar hechas para que no se hagan obras, con la prensa acosando y con la extrema derecha tratando de recuperar el control de todo.

Motivo. Chavarría tiene varias investigaciones judiciales por presuntos actos de corrupción durante su gestión, por eso su malestar con la prensa que lo fiscaliza.

Reacciones

Carlos Rua Carbajal, gobernador Ayacucho

“Los presidentes de los partidos tienen que responder por la crisis. Tenemos que buscar una salida adecuada y hacer cambios, pues en otro gobierno a los dos años volverán a pedir adelanto de elecciones”.

Francisco Aquise Aquise, Cámara Comercio Puno

“Es tiempo de poner fin al antagonismo. Es hora de hacer política para servir al pueblo. No es posible que, en medio de la crisis por el covid, ahora tenemos que afrontar una grave crisis política”.