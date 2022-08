Mesías Guevara: “Sin convivencia productiva entre Ejecutivo y Congreso, toca adelantar las elecciones”

Mesías Guevara señala que salir de la crisis política pasa por un desprendimiento tanto del Congreso como del presidente Pedro Castillo. Menciona que las investigaciones contra la familia presidencial están generando la consolidación de la anomia. Como miembro del comité político de Acción Popular, también habla de ‘Los Niños’.

Mañana (hoy) se reúne la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales para proponer salidas a la crisis política que vive el país. ¿Cómo es que decidieron dar este paso?

Es una convocatoria de la Coalición Ciudadana y liderada por la ANGR. Se espera tener un diálogo amplio, abierto, sobre todo con el consejo directivo de la ANGR y también con otras instituciones como la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que se está sumando.

— ¿Qué posibilidades tienen de ser escuchados?

— Puede ser que eso no ocurra; sin embargo, considero que, como institución democrática y representando a diversas instituciones muy importantes y el solo hecho de haber hecho esta convocatoria, ya hemos puesto un granito de arena en la consolidación de la democracia en el país. Por supuesto que el reto es no solo ser escuchados sino también concretar los acuerdos, lo cual implica compromiso de todos aquellos que tengan conciencia democrática.

— ¿Cuáles son las salidas que proponen los gobernadores para remontar esta crisis?

— En primer lugar, tenemos que agotar el diálogo para hacer que haya una convivencia pacífica y productiva a favor del Perú entre el Congreso y el Ejecutivo. El segundo es procurar un adelanto de elecciones, de no darse el primer escenario.

— ¿Usted ve factible el adelanto de elecciones?

— En estos momentos lo veo un poco difícil, pero no imposible. Pasa por un desprendimiento tanto del Congreso como del presidente Pedro Castillo, porque el presidente tendría que enviar al Congreso una modificación de la Constitución, que el Parlamento lo puede hacer, para disminuir su gestión de cinco años a tres años o lo que ocurra. Eso pasa por un desprendimiento de ambos.

— El presidente Castillo ha dicho que no tiene por qué renunciar, y en el Congreso tampoco hay intención de dar un paso al costado.

— Creemos que hay que generar una conciencia a favor del país. Por lo menos tocaremos las puertas de sus mentes y de sus corazones porque hoy la patria nos demanda a todos que hagamos un trabajo articulado, serio, con un pensamiento estadista. Ese también es el objetivo de nuestra reunión.

Los congresistas de Acción Popular denominados "Los Niños" son investigados por el presunto delito de colusión. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República.

— ¿Los gobernadores tienen la misma idea o hay posturas discrepantes?

— No, ahí todos pensamos igual porque sentimos de manera uniforme el impacto de esta crisis política que, a su vez, genera inestabilidad económica y financiera, donde las empresas que ganan licitaciones no acceden con facilidad a cartas fianzas para firmar los contratos. El impacto es muy negativo.

— Una crisis en la que hay denuncias e investigaciones que llegan a la familia presidencial.

— Ese es otro tema que también se suma y ya está generando una anomia, en el sentido de que, si hay una población que le falta el respeto al presidente, a los ministros, a los congresistas, entonces por qué no le va a faltar el respeto a los gobernadores y a los alcaldes. Vivimos una crisis muy seria, donde la anomia va consolidándose.

— Los hechos investigados se dieron en Cajamarca, ¿a usted no le ofrecieron algún apoyo?

— No. Lo que pasa es que ya conozco cómo funciona el Estado. Yo me voy directamente a donde tengo que ir, de manera transparente, sin recurrir a ciertos favores. Y menos cosas ilegales. Nunca me han ofrecido, tampoco lo hubiera aceptado.

— El premier Aníbal Torres ha defendido no solo al Gobierno, sino la inocencia del presidente.

— El premier está cumpliendo con su papel de vocero y como tal se está poniendo delante del presidente para recibir las críticas y absolverlas. Por ejemplo, la última vez fue invitado al Congreso para ser interpelado, pero resultó que el premier terminó interpelando a los congresistas. Algo inaudito. Esto llama a otra reflexión: los congresistas que van a citar al premier o a otro ministro tienen que hacerlo con mayor información y con mayor serenidad.

— Hablemos del Congreso. ¿Usted cree que en su actuar hay un cálculo político?

— No. Lo que pasa es que cada quien tiene sus propios intereses, de grupo, personales... es lo que están cumpliendo. Más que cálculo político, hay una defensa de intereses subalternos en detrimento de los intereses nacionales.

— Es evidente que evitan una confrontación con el Ejecutivo y con las bancadas, de ahí que no exista una denuncia constitucional contra ‘Los Niños’.

— El tema de ‘Los Niños’ tiene que aclararse en profundidad, siempre respetando el debido proceso, porque esa denuncia puede ser un salto al vacío si no está bien sustentada. Está en plena corroboración lo dicho por la señora Kimberly López en torno a lo que habría ocurrido con los congresistas denominados ‘Los Niños. El Poder Judicial ha dado impedimento de salida del país a un solo congresista, de los seis que son sindicados. Hay denuncia fiscal.

— ¿Por qué en Acción Popular no los han separado?