Antauro Humala salió de prisión con deuda de reparación civil de más de 1 millón de soles

Tras la liberación del líder etnocacerista Antauro Humala, diferentes cuestionamientos se han dirigido contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) luego de que se supiera que la deuda a la que asciende la reparación civil a pagar por parte de Humala es de 1 238 000 soles, monto del que, según su abogada, Carmen Huidobro, ya se ha efectuado el pago de más de 200.000 soles y cuyo monto restante está garantizado a pagar.

Sin embargo, Huidobro insiste en que esta deuda pendiente no limita en lo absoluto la liberación de su patrocinado. “Para que el Antauro Humala pida su libertad con redención no se requiere el pago total de la reparación civil. Hay una ley que establece en qué casos procede que la persona pague el 100% de la reparación civil y en el caso de Antauro no se necesita eso” , refirió en conversación con La República.

Huidobro recalcó que la salida de Antauro Humala del penal Ancón II responde a un procedimiento administrativo, y no a uno judicial, vía por la que es esencial que se cancele la reparación civil y motivo por el que se rechazó anteriormente su pedido de libertad condicional.

En esa misma línea, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que se llegue a cancelar dicha deuda, Huidobro aseveró que si bien “falta cubrir una cantidad del saldo de reparación”, este “ya se encuentra garantizado”.

No obstante, para el abogado penalista Andy Carrión, el que exista un garante de que se pagará dicha reparación civil no asegura el pago de la misma. “El hecho de que Antauro ya esté libre no significa que pueda obviar esa orden de reparación civil, (...) pero eso no necesariamente garantiza el pago de la misma”, detalló el especialista.

Para Carrión, la entidad encargada de revisar y vigilar de que se haga el pago de este monto es la Procuraduría General de la República. “Quien tiene que ocuparse de velar por el pago de la reparación es la Procuraduría y no necesariamente la Procuraduría acude en todos los casos manera homogénea”, señaló.

¿Se puede retroceder en la liberación de Antauro Humala?

Para los expertos penalistas Claudio Cajina y Andy Carrión, existe la posibilidad de que se pueda retroceder en la liberación del excabecilla etnocacerista; en ese sentido, ambos recordaron el caso del exdictador Alberto Fujimori para ilustrar la posibilidad de que se realice un retroceso en el proceso que lleva Humala.

Por su parte, Carrión apuntó que “ninguna decisión judicial o administrativa está exenta del control constitucional. En el caso de Alberto Fujimori, (...) el indulto otorgado por PPK, se anuló, motivo por el cual sigue preso, y esa medida del indulto, fue una medida administrativa tomada por el Ejecutivo dentro de sus funciones”.

Cajina complementa esta información precisando que “el juez es el único que puede pronunciarse sobre el cumplimiento de la pena (y esa) es la norma que aplica en al caso de Antauro. No solo por un tema de temporalidad, sino por un tema de jerarquía normativa, es una norma de mayor rango que el decreto supremo que le han aplicado a su caso”.

No obstante, la Carmen Huidobro, abogada del exmilitar, insiste en que su defendido “ha salido con libertad de pena con redención”, la cual está representada en las regulaciones de beneficios penitenciarios y que la solicitud administrativa a la que se acogió Antauro la puede pedir cualquier interno. “Humala ha redimido según la ley 28760 y la 29423″, concluyó.