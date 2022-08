Digna Calle: “Si no nos vamos dignamente, entonces es la calle la que se encargará de sacarnos”

Digna Calle es la nueva segunda vicepresidenta del Congreso. Ella presentó en abril de este año un proyecto de adelanto de elecciones generales. Le ha pedido al presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, que priorice su debate porque se encuentra encarpetado desde hace más de 120 días.

— Usted ha presentado un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales. ¿Cuánto tiempo lleva encarpetado?

— Lleva encarpetado, congelado, hace más de 120 días. Lo presenté en abril.

— ¿Y por qué lo presentó?

— Lo presenté por la coyuntura en la que estamos viviendo, por la crisis en la que estamos inmersos por el Gobierno...

— ¿Y el Congreso?

— También. Es todo, es tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Nos hemos enfrascado en un enfrentamiento que no lleva a nada, no hacemos nada por salir de esta crisis. Por eso, mi proyecto propone adelantar las elecciones generales, recortando el mandato presidencial, de los vicepresidentes, de los congresistas y de los miembros del Parlamento Andino.

— Usted le mandó un oficio al nuevo presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, en el que le solicitaba que este proyecto fuera debatido de una vez. ¿Ha recibido alguna respuesta de su colega?

— Todavía no tengo una respuesta. Lo que yo le he solicitado es que se priorice ese proyecto. Lo que estoy esperando es que la comisión sesione para yo asistir, pedir el uso de la palabra y plantear la solicitud de manera directa. Eso será después de la semana de representación.

— El proyecto supone una reforma constitucional.

— Es correcto.

— Y eso significa que se necesitan dos votaciones en dos legislaturas. Colegas suyos dicen que eso es esperar demasiado.

— Es correcto que por tratarse de una reforma constitucional necesariamente se necesitan dos legislaturas. Esta, que ya empezamos. Y la segunda podría ser la que arranca en marzo a julio del 2023. Pero lo que quiero decir es que esta sería una salida democrática y pacífica que tendría el país para cambiar de presidente y de congresistas.

— ¿Sus colegas se querrán sumar? La verdad, no parece que estén muy interesados en irse antes de tiempo.

— Mire, algunos se han ido sumando y espero que, una vez que se lleve a debate en la Comisión de Constitución, entonces lleguen más.

Ciudadanos se han venido manifestando en favor del adelanto de elecciones. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

— ¿Pero cree que lo harán? ¿O es más un deseo?

— Tengo fe de que lo harán y que no van a anteponer sus cosas personales al país. Se necesita una salida. Le digo algo: si nosotros no nos vamos dignamente, entonces la calle es la que se encargará de sacarnos. Hay colegas que quieren cumplir todo su mandato, pero acá tenemos que ver qué es lo que se necesita. Yo espero que se sumen, cada día lo han ido haciendo, de a pocos, pero lo han hecho. Susel Paredes ha dicho que se va a sumar con su proyecto. Ayer (jueves) vimos a Elvis Vergara...

— Dijo que iba a presentar otro proyecto. ¿No sería más práctico que se sume al de usted y Paredes?

— Bueno, ya en la comisión se ven todos los proyectos y al final se emite un solo dictamen.

— En el año 2000 se vivió también un recorte de mandato del Congreso. En esa oportunidad, como parte de los acuerdos se estimó darles a los legisladores una suerte de compensación. ¿Considera que esa podría ser una opción?

— Bueno, eso lo tendrían que responder los expertos. Ahora, si usted me pregunta mi opinión, le responderé que no me parece, no estaría de acuerdo. Uno entra a la política para servir al país, no a servirse de él. Mire, estamos en un choque que no termina con el Ejecutivo y hemos dejado de lado la tarea de legislar para la población que nos eligió. Hay congresistas que trabajamos, otros que solo se dedican al enfrentamiento. Y a ello responde este proyecto de ley: ya es hora de que nos vayamos todos.

— ¿Nuevas elecciones con las mismas reglas? ¿O es necesaria una reforma previa?

— Justamente, tendríamos que ir viendo otras reformas. Hay proyectos que se han presentado, como la bicameralidad, la reelección.

— El Congreso tiene una impopularidad mayor incluso que la del propio presidente Castillo, lo cual ya dice algo.

— Bueno, los Congresos siempre tienen baja aprobación. Nosotros no somos Ejecutivo, no manejamos el dinero para hacer obras, dar bonos.

— Aun así, hay decisiones que ayudan a esa mala aprobación. Por ejemplo, su colega de bancada José Luna será presidente de la Comisión de Presupuesto, pese a que está siendo investigado.

— Más allá de que yo le dé mi punto de vista, yo me he reunido con mi bancada y le enviamos un oficio a la Oficialía Mayor para que nos diga si (Luna) estaba habilitado o no. La respuesta fue contundente: no había ningún impedimento. Se ha aplicado el reglamento.

— Yo le pregunto por el lado ético. ¿Le parece correcto que alguien investigado por la justicia presida una comisión? ¿Encima una tan relevante?

— A eso obedece mi proyecto. Hay muchos congresistas investigados, hay muchos actos de corrupción en el Ejecutivo, y lo que busca es que demos todos un paso al lado.

— Luna va a ver el presupuesto de las instituciones que lo investigan.

— Él va a presidir la comisión, pero están los representantes de todas las bancadas. No es que él vaya a decidir solo qué se va a hacer con el presupuesto.

— ¿Cómo llegó usted a Podemos, congresista?

— Soy invitada, no soy militante. Me invitó el doctor Luna.