Lescano sobre el Congreso: “Creo que les da miedo gastar las balas”

Comuneros de Chinchaycocha han acusado a Yonhy Lescano de cobrar, de acuerdo a un informe de Willax, S/ 5.000 por presentar un proyecto de ley que crearía la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha, en Junín.

El exaspirante al sillón presidencial aseguró que “en vez de acusar, me siguen difamando”. A modo de defensa, Lescano explicó que el asesoramiento que ofreció a los comuneros de Chinchaycocha fue en febrero del 2020.

“Llegaron a mi estudio privado en Miraflores y ahí quedamos en que yo iba a hacer el fundamento para la creación de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha. Están las fotografías, están los documentos que ha firmado la presidenta de la comisión que vio a las comunidades”, detalló.

Agregó que el pago de S/ 2.000 se realizó en febrero, cuando no tenía ningún cargo público. “Luego de muchos meses me completaron los honorarios. No hay nada (...) Es una difamación más”, indicó.

En ese sentido, informó que ha enviado cartas rectificatorias. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. Ante ello, ha presentado una querella contra el diario Expreso “por las mentiras reiteradas que ha hecho contra mi persona”.

Yonhy Lescano consideró que esta seguidilla de denuncias en su contra provienen de “diarios que defienden posiciones contrarías” a las que el político posee. “Estos canales están en mi contra desde el punto de vista político. Pensarán que soy un peligro para los grupos que ellos defienden”, alegó.

En otro momento de la entrevista realizada por René Gastelumendi, el excongresista se refirió al complicado panorama legal de Pedro Castillo. La Fiscalía evalúa una prisión preventiva para los cuñados del presidente, Yenifer, David y Walter Paredes. Medida también recaería en la primera dama, Lilia Paredes.

Lescano indicó que todo político tiene el deber de someterse a las investigaciones y “dejar que la Fiscalía haga su trabajo”. El político, además, expuso que “Castillo no estaba preparado para gobernar”.

Por otro lado, el excandidato presidencial consideró que Aníbal Torres no azuzó a las masas a movilizarse contra los enemigos del Gobierno. Como se recuerda, el primer ministro fue citado por el Congreso para hoy, jueves 18 de agosto, a las 4.00 p. m.

“Uno puede convocar a los sectores que comulguen con uno, los llamo para que hagan sus marchas; mientras las hagan pacíficamente, hay derecho a reclamar”, dijo.

No obstante, aseveró que sí fue un exceso que el titular de la PCM invite a los dirigentes a traer a 50 personas cada uno. Aclaró que si el Congreso de la República no está satisfecho con el trabajo de Torres Vásquez, lo debe censurar.

“Que lo censuren, que lo saquen del cargo de primer ministro, es el camino más simple (...) Habría que preguntarle a los señores congresistas (por qué no censuran a Torres). Creo que les da miedo gastar las balas”, advirtió.