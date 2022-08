Presidente de la Corte de Arequipa; Nadie, ni el presidente, está exento de investigación

El presidente Pedro Castillo dejó entrever los últimos días que habría una presunta confabulación del Poder Judicial y el Ministerio Público para desestabilizar su gobierno. ¿Que opina?

Cada poder tiene que actuar de acuerdo a sus competencias. A la Fiscalía le corresponde investigar y en un estado constitucional de derecho nadie está exento de control, ni la mayor autoridad del Estado, ni los congresistas, ni los magistrados. El Poder Judicial también debe de actuar de acuerdo a sus competencias.

En un momento hubo la controversia del porqué el afán de querer investigar al presidente si goza de inmunidad...

Todos, sobre todo los funcionarios públicos, tenemos que ser transparentes. Ahí intervienen los órganos de control. La Fiscalía en una primera instancia, el Poder Judicial es la segunda...

El presidente cuestionó al juez que dispuso la detención preliminar de su cuñada Yennifer Paredes. Indicó que había intereses detrás por parte del Poder Judicial.

Entiendo que es parte de la defensa del presidente. Cuestionar las decisiones judiciales o fiscales, pero en cada instancia se tiene mecanismos. Si no se esta de acuerdo con una decisión judicial le corresponde apelar. No hay una institucionalidad para seguir un proceso judicial. Ahí cada juez actúa de acuerdo a su independencia judicial y a sus atribuciones o facultades. Cómo dijo una vez la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, ella no es la jefa de todos los magistrados, ni siquiera yo soy el jefe de los magistrados. Cada uno tiene su independencia y estoy seguro que sus actuaciones se limitan a sus facultades.

¿Cómo califica la actuación de los magistrados que llevan procesos de corrupción de coyuntura nacional?

Es una función delicada, ardua y muchas veces incomprendida. Tenemos una sala nacional en Lima que se encarga de estos procesos y tenemos también órganos especiales.

Por otro lado, la Corte de Arequipa, ganó por segunda vez la maratón de producción judicial a nivel nacional. ¿Qué significa esto para la entidad?

Son logros muy importantes para la Corte Superior de Arequipa y también a nivel nacional. Es la segunda, la primera vez fue en mayo del año pasado dónde también quedamos en primer lugar. En esta oportunidad hemos subido 43% en comparación del año pasado porque hemos atendido más de 59.000 actas procesales.

Esto habla bien del compromiso de los trabajadores de la Corte de Justicia. ¿Cuántos han participado?

Es una respuesta de que sí estamos comprometidos con la justicia. Es un esfuerzo conjunto de todos los trabajadores de la corte. Son 147 órganos jurisdiccionales y todos hemos contribuido con la descarga procesal.

¿Dónde se concentra la mayor carga procesal?

Sin duda son los casos por pensión de alimentos, seguido, lamentablemente, de casos por violencia familiar o contra la mujer. En todos los juzgados de familia tenemos pendientes 62 482 casos por alimentos, pero esta maratón nos ha ayudado a cerrar una buena cantidad.

El uso de aplicativos ha facilitado también la atención de procesos. ¿Cuáles son los aplicativos que tienen al alcance de las personas?

El uso de estos aplicativos es bueno porque es la modernización de la justicia, en una de sus etapas. Tenemos aplicativos a nivel nacional, por ejemplo, El Juez te Escucha que permite que nos conectemos en tiempo real con el juez para advertirles alguna deficiencia del proceso o el sentido de las decisiones judiciales para crear transparencia y se tome la decisión. Otro aplicativo que tenemos es Conoce a tu Juez que nos permite conocer la producción de cada juez. ❖