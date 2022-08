Martín Vizcarra: “Claramente hay una venganza política”

Martín Vizcarra aseguró que no tiene ningún inconveniente en que José Hernández Calderón, exministro de Agricultura durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se acoja a la figura de colaboración eficaz. De acuerdo al expresidente, el exfuncionario “se convertirá en un testigo más”.

La jueza Margarita Salcedo Guevara hizo oficial la condición de colaboración eficaz de José Hernández Calderón, quien deberá cumplir una pena de un año de prisión suspendida, así como el pago de una reparación civil de S/ 150.000 al Estado.

Para acogerse a esta figura, el implicado —recordó Anuska Buenaluque— ha aceptado que cometió un delito, pero, además, la Fiscalía ha corroborado las pruebas que ha proporcionado.

Este ha revelado que fue el vínculo entre ICCGSA y Vizcarra Cornejo, quien habría recibido una coima de S/ 1 300 000 cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra aseveró que “claramente hay una venganza política” en su contra desde que entró al Gobierno, ya que en su mandato se tomaron decisiones que afectaron a grupos económicos y políticos.

“Se vino mi vacancia y luego mi inhabilitación por una serie de acusaciones que se han dado a través del Ministerio Público y otras del Congreso. A todas las estamos respondiendo y absolviendo. No hay ni una sola investigación a la que no hayamos dado la cara”, apuntó.

Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años por el caso Vacunagate y, posteriormente, otros cinco años por haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Ambos casos se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humos. El primero ya ha sido admitido a trámite y tendrá una audiencia el próximo 10 de octubre. Si las demandas competenciales tienen una postura a favor de Martín Vizcarra, este podrá ocupar su curul en el Congreso de la República, junto a la bancada de Somos Perú.

Asimismo, el ex jefe de Estado no ocultó sus deseos por llegar una vez más la presidencia: “Si se dan las condiciones, es una posibilidad”. No obstante, alegó que Perú Primero, agrupación política fundada por el exmandatario, busca “formar un partido que no sea para las elecciones”, sino que “trascienda con el tiempo, que haga docencia política, que se eduque a los jóvenes y comenzar a generar una cultura de valores”.

En otro momento, Vizcarra criticó la labor del Congreso de la República en este primer año de gestión. “Quieren vacar a Castillo para poner a uno de sus congresistas como presidente”, señaló.

También se refirió a la situación legal del mandatario. Según su punto de vista, no existe una persecución política contra el actual jefe de Estado, como ha denunciado el profesor cajamarquino. Por el contrario, consideró que la Fiscalía está actuando de manera correcta. No obstante, alegó que la información que poseen los fiscales debería ser mejor reservada.

Vizcarra manifestó que tuvo disponibilidad de ayudar a Castillo Terrones si este le solicitaba asistencia. Sin embargo, descartó que en la actualidad pueda acercarse al Gobierno porque “el caos está generalizado”.

“Si Pedro Castillo, al inicio de su Gobierno, me hubiera llamado para dar mi consejo, con gusto hubiera ido. Ha demostrado que no tiene capacidad de enmienda”, reveló.