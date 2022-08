El círculo de baile que trabaja en el Gobierno Regional de Arequipa

En el tercer piso del primer edificio del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), existe una oficina de uso peculiar. Es un ambiente ubicado al lado de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos donde ingresan o salen un grupo de trabajadores llamados los “minions”. A ellos se les atribuye injerencia en la entidad sobrepasando sus atribuciones, incluso por encima de gerentes . Los “minions” Raúl Corrales y Edwar Velarde, además de sus asistentes, usan ese espacio.

El 22 de junio pasado, una pequeña fila de personas esperaba en la puerta de dicha oficina. Adriana Muñoz Mendiz, una auxiliar administrativa de la obra del colegio Villa Linares en la provincia de Camaná, atendió las consultas de algunos. Se buscó hablar con ella sobre su contratación, aparentemente con “la ayuda” de su pareja de baile y amigo, Leonidas Medina Ancasi, el asistente más cercano de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez. Pero Muñoz se encerró en dicho ambiente para no salir.

“Ahí filtran los CV (currículos vitae)”, confiesa una fuente dentro de la entidad. A las cuestionables contrataciones que dio a conocer La República en lo que va la gestión de transición de Gutiérrez, existen más casos. Y el requisito primordial para trabajar sería ser conocido o haber bailado con Leonidas Medina, en vez de tener experiencia en la administración pública.

El grupo de baile

Medina por lo menos recibió clases en dos academias de baile: “SJ Dance Company” y la “Escuela de Baile Sí o Sí”. Hay videos que lo constatan. Varias fuentes señalan a este asistente de la gobernadora de colocar a una parte de su círculo en la entidad regional como auxiliares de obras . Es el caso de Adriana Muñoz. A ambos se les ve bailando “bachata”. No es la única.

También se colocó a Bonnie Vanessa Cornejo Botero. “Leonidas Medina dispuso que la coloquen”, acusa una fuente. Cornejo es bachiller en Marketing, según Sunedu, y percibe S/ 1900 como auxiliar administrativo de la Subgerencia Proyectos por proyectos de inversión. Cornejo no quiso dar su versión sobre el espinoso asunto.

Hay otro personaje más cercano a Muñoz trabajando. Se trata de su primo Marc Anthony Quispe Muñoz. Ambos viven en el mismo domicilio. Ingresó a trabajar en la obra del tercer tramo de “Vía 4 Carriles”. Tiene el cargo de operario por disposición del GRA, tal como lo corroboran los documentos firmados por el supervisor y residente de la última quincena de abril. Según Reniec, Quispe solo cuenta con quinto de secundaria. También es de ese entorno de baile. El 21 de marzo no solo se tomó una foto en un evento de danza junto a su prima, también con Luz Gianella Coronado Yerba y Pier Barrios Santana, ambos trabajadores del régimen N°276 contratados por esta gestión y también asiduos participantes de academias de danza.

Luz Coronado aparece desde abril como asistente administrativo de la Oficina Regional de Recursos Humanos y se le paga S/ 2500 por proyectos de inversión. Es bachiller en Ingeniería Comercial (2021).

Mientras que Barrios Santana, otro fanático del baile, labora desde marzo como auxiliar administrativo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos por el sueldo de S/ 1900. Es bachiller en Ingeniería Industrial, según la Sunedu.

Según la Resolución Ejecutiva Regional N°021-2018, indican los perfiles para puestos en obras de administración directa, para ser asistente o auxiliar se debe ser “técnico administrativo y/o carreras afines con experiencia en asistencia de obras”. Este no sería el caso mencionado.

El círculo de baile que trabaja en el Gobierno Regional de Arequipa

Más trabajadores de salón

En un video Katherine Alejandra Mendoza Arias baila bachata en “SJ Dance Company”, la misma academia a la que acudió Leonidas Medina. “Katherine también pertenece a ese grupo”, indica nuestra fuente. Fotografías corroboran la cercanía de Mendoza con los “minions”, como Corrales o Velarde . En junio ganó S/ 3593 por ser asistente administrativo de Recursos Humanos, aunque labora de antes. La joven no tiene consignado título o bachiller en la Sunedu.

También está el caso de Alejandra Sánchez Barreda con quien en varias ocasiones Medina compartió pista. ¿Usted trabajó en el GRA?, se le preguntó. “No podría responderle”, fue lo único que contestó.

Versión del GRA

La República buscó la versión de las aludidas en la nota pero no respondieron. Tampoco contestó Leónidas Medina. Mientras que el gerente del GRA, Yony Apaza, señaló que “no tenía conocimiento, no nos ha llegado esa información ni nada”. “Hay modalidades de contratación como el CAS que es público, recibo por honorarios que dispone el jefe del área usuaria. La contratación por proyectos de inversión es también por la necesidad del área usuaria”, indicó. Consultado si percibió injerencias de este grupo de jóvenes desde que asumió su cargo, respondió: “En gerencia general tenemos cámaras y casi a gerencia general no entran. Solo hay coordinación. Si se hubiera dado daría un paso al costado. Si se ven contrataciones irregulares se van a tomar medidas correctivas”, sostuvo.

Enfoque

Chriss Díaz Montoya - consejera regional

El GRA es agencia de empleos