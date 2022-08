Elvia Barrios niega que haya persecución política en el Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, no aceptó la afirmación del presidente Pedro Castillo respecto a un allanamiento ilegal avalado por un juez en Palacio de Gobierno y la casa presidencial.

“Voy a decir lo que siempre he dicho y es que en el Poder Judicial no hacemos persecución política, solamente impartimos justicia y aplicamos la ley”, precisó. Al insistirle en la posibilidad de que el allanamiento haya sido un acto ilegal, Elvia Barrios sostuvo: “Es una expresión, pero no puedo aceptar que nosotros como jueces estemos expidiendo actos ilegales”.

En cuanto a la nueva investigación que se le ha iniciado al presidente Castillo y que incluye al exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la magistrada manifestó que garantizaba la independencia de los jueces al momento de resolver.

“No me puedo pronunciar en concreto sobre la incriminación que se efectúa porque nosotros vamos a resolver ello y cada juez, en este caso el juez de investigación preparatoria, va a resolver con absoluta autonomía e independencia, que es lo que nos corresponde como Poder Judicial”, anotó.

En cuanto a la confabulación alegada por Castillo entre el Congreso, la Fiscalía y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático, Barrios sostuvo que no son parte “de ninguna confabulación, de ninguna persecución política y solo cumplimos con nuestro deber, que es impartir justicia, resolver los conflictos apegados a la verdad”.

Reunión con Torres

En otro momento del día, Barrios se reunió con el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, para revisar el presupuesto para el año fiscal 2023, dirigido a mejorar la atención a los ciudadanos. Ambas autoridades estuvieron con los ministros de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, y de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

La titular del PJ sustentó ante los representantes del Poder Ejecutivo el presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2023, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“He hecho un alto a la jornada judicial maratónica que estamos llevando a cabo durante 24 horas. Hoy nos corresponde por mandato de la norma sustentar el presupuesto del 2023 del Poder Judicial ante el premier, el ministro de Justicia, de Economía. Esa es la razón de nuestra presencia”, dijo, y expresó su confianza en lograr un presupuesto adecuado y justo.