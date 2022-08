Gremios del sur divididos en apoyar a Pedro Castillo

La convocatoria pública que hizo el premier Aníbal Torres el último miércoles para defender, hasta con su propia vida, el gobierno de Pedro Castillo, no tuvo el eco que esperaba en los gremios del sur. La respuesta al llamado de protestar en Lima está dividida. Aunque algunas organizaciones sociales se alistan para salir a las calles en defensa de la gobernabilidad, otras cuestionan la victimización del Jefe de Estado.

Arequipa es la región más polarizada. La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) coordina con las bases el apoyo que solicitó el presidente. Su secretario general, José Luis Chapa, informó que se encuentra en Lima en reuniones con CGTP para ultimar detalles. No descartó que una comitiva mistiana viaje a la capital.

Igualmente, el dirigente de Construcción Civil, Lugue Espinoza Valcárcel, confirmó las conversaciones con la CGTP para unirse a la medida. Sin embargo, aclaró que el apoyo no es en favor del presidente, sino de la democracia. Quién sí aseguró que habrá presencia de su gremio en Lima es Rosa Luz Pérez, dirigenta del Partido Magisterial Popular. Adelantó que en la ciudad también realizarán movilizaciones.

Sin embargo, los gremios de transportistas de carga pesada y profesores no harán caso al llamado. Javier Corrales, dirigente de los camioneros señaló que no se unirán porque ellos no responden a intereses políticos.

El secretario regional del Sutep, Hamer Villena, fue más tajante. Cuestionó el llamado de Torres y lo comparó con las actuaciones de Sendero Luminoso. “Dentro de esta convocatoria está infiltrado Sendero. Lo que quieren es incendiar Lima, y aparentar ante los ojos de los actores internacionales que cuentan con el apoyo popular. Pero no es cierto”, manifestó.

En Cusco, el secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Walter Torres, informó que se declararon en alerta permanente para salir a las calles si es necesario. Dijo creer en un intento de golpe de Estado. Igual posición tiene la FDTC. Su secretario Justino Tuapayachi sostuvo que hay hartazgo del Congreso por sus intentos permanentes de vacancia. En posición distinta se mostró la otra facción de la FDTC de Antonio Maquera, quien sostuvo que la prioridad en este momento es la agenda pendiente para la región.

En Puno, el Frente de Organizaciones Popular (Fop), convocó a reunión para este domingo 14 de agosto para definir la plataforma de la marcha a Lima. Su presidente Amador Núñez, coincidió con otros dirigentes en que la movilización no es por Castillo, sino en contra el Ministerio Público y el cierre del Congreso.

Núñez acusa al Ministerio Público de cumplir un rol político porque prioriza los casos del entorno presidencial y que el Congreso desempeña un rol obstruccionista.

La reunión será en el local de la Casa del Maestro y contará con la presencia de representantes de diversas organizaciones civiles y sindicales. Definirán la fecha de marcha por segunda vez en la capital. La primera fue el 25 y 26 de julio.

Enfoque

Luis Ángel Aragón- congresista (AP)

Que deje de estar quejándose

El presidente Pedro Castillo no puede seguir victimizándose y con su conducta denigrando la investidura presidencial. La Fiscalía está haciendo su trabajo. Presidente, deje de estar llorando y quejándose del Congreso, el Ministerio Público y la prensa. Es hora que el presidente y el premier tengan un discurso más conciliador, concertador. Que no se olviden que hemos dado el voto de confianza a tres gabinetes. Ese discurso de generar confrontación no es adecuado. El presidente debe ser el más interesado en que los casos que lo vinculan con la corrupción se esclarezcan. La fiscal está mostrando ser transparente, hay que dar facilidades.