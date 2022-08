Salatiel Marrufo Alcántara: “Sí, yo fui asesor del alcalde de Anguía, Nenil Medina”

En medio de la crisis generada por la investigación de contrataciones fraudulentas del municipio de Anguía con la familia del presidente Pedro Castillo, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara, miembro del entorno del jefe de Estado, y amigo personal del ahora detenido Nenil Medina, renunció como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y de la empresa Sedapal. En la siguiente entrevista, Salatiel Marrufo responde sobre sus vínculos con los sobrinos del mandatario, el alcalde de Anguía y las investigaciones en curso.

-¿Cómo conoció al presidente Pedro Castillo?

-Durante la campaña presidencial. En la segunda vuelta fui invitado para ayudar con la defensa técnica de los votos.

-¿Quién lo invitó?

-Me invitó Abel Cabrera Fernández, que es un amigo de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Lambayeque. Fuimos parte de un grupo político y allí lo conocí. Abel Cabrera es vecino del presidente.

-¿Abel Cabrera es el empresario chotano que le prestó una camioneta a Castillo?

-Creo que sí. Por los medios de comunicación se informó que le prestaba. Cuando era candidato el presidente se movilizaba en la camioneta de Abel Cabrera.

-¿A quién más conoció en la universidad?

-A mucha gente. Cuando eres dirigente universitario conoces a mucha gente.

-¿Como el ministro Geiner Alvarado López?

-Claro que sí. Él también era de mi agrupación política.

-¿Conoció a algún sobrino del presidente Castillo?

-Sí. A Fray Vásquez (Castillo) lo conocí en campaña. A Gian Marco (Castillo Gómez), también.

-¿A Rudbel Oblitas Paredes?

-A Rudbel lo conocí desde mucho antes. Lo conocí en la época universitaria. Una sola vez porque él estudiaba en Cuba. Después lo volví a encontrar en dos o tres oportunidades en Lima, cuando estaba en la gestión (de Castillo).

-¿Recuerda quién se lo presentó?

-Recuerdo que era un estudiante de Cuba, y para un estudiante universitario de pronto era llamativo que te presenten estudiantes de Cuba porque era lo que nosotros embanderábamos.

-¿Para qué lo fue a visitar Rudbel Oblitas a su despacho el 9 de noviembre de 2021?

-Fue un tema personal. Una consulta legal particular. Me estaba insistiendo, habíamos quedado en tres o cuatro veces en reunirnos, y ese día me insistió que era muy urgente y era un tema personal. Yo estaba con una agenda muy ajustada y lo cité a mi despacho y estuvimos allí 30 o 40 minutos.

-¿Conoce a Yenifer Paredes Navarro?

-No la conozco.

-¿A Hugo Espino Lucana?

-Tampoco lo conozco, por los medios de comunicación me he enterado.

-¿Conoce al alcalde Nenil Medina Guerrero?

-A él sí lo conozco. Lo conozco de buen tiempo. Yo he sido asesor de la municipalidad distrital de Anguía, dónde él es el alcalde. Antes de asumir el cargo de jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, mi estudio de abogados tenía un número de municipalidades que ofrecía asesoría legal externa, y entra las de la región Cajamarca, estaba el distrito de Anguía. Más o menos dos años antes de 2021, o sea, en 2019, lo conozco.

-Justamente usted prestó servicios como proveedor a la municipalidad de Anguía mientras trabajaba en el Ministerio de Vivienda.

-No. Allí hay un error de la información. Lo que pasa es que la municipalidad de Anguía me quedó debiendo seis meses de pago. Mi último día de trabajo en la municipalidad fue en julio de 2021. El 2 de agosto asumí la jefatura de asesores del Ministerio de Vivienda. Entonces, normalmente, las municipalidades se demoran en pagar. Y un mes de lo que me debían, me abonaron en enero o febrero en el 2022. Me abonaron un mes de la deuda de los seis meses. Por eso es que en el portal de Transparencia, se ve el pago registrado en febrero o marzo de este año, cuando ya era jefe (del gabinete de asesores). Pero no es que haya prestado servicios este año, sino era la deuda. Hasta ahora me deben cinco meses.

-¿Hay una forma de probarlo?

-Con los informes. Somos asesores legales externos. Presentas todos los meses un informe de actividades y de acuerdo con ese informe te pagan. Yo tengo seis informes que no me han pagado. Entonces, imposible que esté trabajando para la municipalidad teniendo un cargo público. Soy abogado y conozco el tema de la doble percepción.

-¿Por qué decidió entonces dar un paso al costado como jefe de gabinete de asesores del ministerio cuando se publicó que usted asesoró al ahora detenido alcalde de Anguía?

-No tiene nada que ver con los medios de comunicación. Si fuera por los medios hubiera renunciado hace mucho tiempo. (Renuncié) por un tema estrictamente personal, por la tranquilidad de mi familia. Además, el ministro (Geiner Alvarado) había sido invitado para formar parte del Ministerio de Transportes. Entonces, si estaba en un cargo de confianza, lo lógico es que el próximo ministro traiga su propio equipo. Por esa razón presenté mi carta de renuncia.

-¿Cómo conoce a los congresistas sindicados como Los Niños?

-¿Cuáles de los cuántos “niños” que hay?

-Tiene visitas de los congresistas Elvis Vergara y Darwin Espinoza.

-Los congresistas llegaban permanentemente a mi despacho, como parte de mi función. He recibido un sin número de congresistas, de todas las agrupaciones políticas, incluidas Fuerza Popular, Renovación Popular. Además, el señor Darwin Espinoza era presidente de la comisión de Vivienda del Congreso, entonces hay muchísima comunicación por el tema del trabajo en cuanto a que ellos piden la opinión técnica del ministerio para algunas normas y ha habido una serie de reuniones.

-¿Quién lo convocó al Ministerio de Vivienda?

-Me llamó Geiner Alvarado, conversamos, me vine a Lima, porque vivo en el norte, me ofreció el cargo y acepté. Hemos trabajado muy bien todo un año.

-¿Usted continúa siendo director de Sedapal?

-También he presentado mi carta de renuncia.

-¿Conoce a Bruno Pacheco?

-No, no tuve la oportunidad de conocerlo.

-Un colaborador eficaz, que aparentemente es Bruno Pacheco, ha indicado que el alcalde de Anguía, por intermedio del presidente, tiene relaciones con funcionarios del Estado, entre ellos usted, en el Ministerio de Vivienda.

-El alcalde de Anguía no tiene amistad conmigo a través del presidente. Lo conozco antes de que incluso el presidente pasara a segunda vuelta.

-¿Se enteró de su detención?

-Por supuesto, incluso leí la resolución de detención, que por cierto tiene muchísima imprecisión, yo que conozco los hechos. Dice por ejemplo que el alcalde de Anguía se reúne con el presidente Castillo, acto seguido se reúne con el ministro Geiner Alvarado y como consecuencia de ello se ha financiado sus proyectos en Anguía. Es una verdad a medias, es muy imprecisa esa información.

-¿En qué estado está su denuncia de lavado de activos y organización criminal por el caso Tumán?

-He presentado todos los descargos. Como abogado tengo la tranquilidad y espero que ese proceso se archive. Está en investigación preliminar.

-¿Lo han citado?

-Ya me han citado y me he presentado a declarar tres veces.

-¿Exactamente de qué lo acusan?

-De fraude en administración de personas jurídicas y no me acuerdo que otros temas más, por mi desempeño como gerente general de la empresa Tumán. Lo que pasa es que la empresa Tumán tiene una peculiaridad. Tiene un promedio de 1.500 trabajadores. Para efectos de pagar su planilla -porque es una empresa que no tiene una caja-, lo que hace es muele caña, procesa y vende azúcar. Con lo que se vende se paga la planilla. Pero resulta que cuando fui gerente la planilla era de un promedio de 4 millones y medio de soles. Y a fin de mes llegábamos con 2 millones o 2 millones y medio. No alcanzaba para pagar la planilla. Entonces, ¿qué haces? Llamé a los empresarios vinculados con el sector y ellos me dieron una forma de adelanto. Se llama venta anticipada de azúcar. Te adelantan el dinero para tu planilla. Esos contratos se regularizan, existe la bancarización, no es que te pagan en efectivo. Cuando se regulariza uno va y firma los contratos en el notario. Sin embargo, un grupo formal de opositores a la gestión sacaron copia a los contratos y denunciaron fraude en la administración de personas jurídicas. Pero se ha entregado a la fiscalía la factura, las guías de remisión, la bancarización de la deuda y eso ha generado en investigación.

-¿Cuánto tiempo estuvo en Tumán?

-Un año y medio más o menos. Luego me retiré y no tengo ningún vínculo con la empresa.

-Lo han denunciado de colusión agravada en agravio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en el que se solicita 9 años de prisión. ¿En qué estado está la denuncia?

-Está para juicio oral y estoy totalmente tranquilo y seguro de que en el juicio oral nos van a dar una absolución.