Hildebrandt: “El fujimorismo es lo peor que nos va a seguir sucediendo mientras las Juárez sigan ahí”

El periodista César Hildebrandt se refirió al tuit que publicó la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez, en el que “lamentó” que Gustavo Petro haya asumido la presidencia de Colombia.

“ Lamento la asunción de Gustavo Petro en nuestra hermana república de Colombia, merecían mejor suerte. Es el comienzo del fin de un país próspero. La guerrilla en el poder es lo peor que le puede pasar a nuestros países”, escribió Juárez en su red social.

Sobre el tema, Hildebrandt criticó el comentario de la integrante de la bancada naranja y sostuvo que la parlamentaria “no entiende nada”.

“¿La guerrila en el poder a Petro que quiere justamente convencer a la guerrilla sobreviviente que se ponga a derecho y que firme la paz? El fujimorismo es la peor peste que hemos tenido. Es lo peor que nos sucedió y nos va a seguir sucediendo mientras las Juárez sigan ahí ”, expresó en su podcast Hildebrandt en sus trece.

En otro momento también se refirió a la denegación que recibió el presidente Pedro Castillo por parte del Congreso para que realice su viaje a Colombia con destino a la investidura de Petro.