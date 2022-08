Chávez y Torres no han infringido la Constitución tras ser nombrados en el nuevo gabinete, dice Omar Cairo

El constitucionalista Omar Cairo, en declaraciones para La República, indicó que el primer ministro, Aníbal Torres, y la ministra de Cultura, Betssy Chávez, no infringieron la Constitución tras ser designados por el presidente Pedro Castillo en el nuevo gabinete ministerial el último viernes 5 de agosto.

Respecto al titular de la PCM, Cairo mencionó que el mandatario solo se limitó a no aceptar el cargo que puso a disposición. De esta manera, señaló que “no existe impedimento para que el primer ministro forme parte del gabinete ministerial”.

“ Aníbal Torres solo ha puesto su cargo a disposición como lo hace el personal de confianza. Aquí no hay una resolución de parte del Gobierno que manifieste que Torres está fuera del gabinete, por eso, no hay problema si es que sigue en la PCM debido a que el presidente solo se ha facultado en no aceptar su cargo a disposición ”, señaló.

El letrado también se pronunció por el caso de Betssy Chávez como nueva titular de Cultura. Sobre ello, el abogado constitucionalista señaló que el Congreso censuró a la también parlamentaria del sector Trabajo y Promoción del Empleo, mas no de la cartera que juró el último viernes.

“ Betssy Chávez ha jurado como ministra de Cultura, no del ministerio de Trabajo. Entonces, no hay cuestionamientos porque el Congreso la censuró cuando se desempeñó como ministra del anterior cartera . Ahora, si Chávez hubiera aceptado el cargo en el sector Trabajo, entonces, sí estuviera vulnerando la ley”, explicó Omar Cairo a este medio.

El jefe de Estado anunció cambios en el gabinete ministerial. Una de las sorpresas fue mantener en la PCM a Aníbal Torres. De igual manera, nombrar a Bettsy Chávez en la cartera de Cultura en reemplazo de Alejandro Salas.

Las designaciones generaron cuestionamientos de un sector de oposición del Legislativo debido a que sostenían la hipótesis de que ambos no podían integrar el Consejo de Ministros, pero el constitucionalista Omar Cairo desestimó cualquier recurso de crítica.