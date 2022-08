Nuevo director de la Digimin habría cometido infidencia

Ayer, el Ministerio del Interior (Mininter) designó al general en retiro Whitman Ríos Adrianzen como nuevo director general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

Su antecesor, el general en retiro César Vallejos Mori, renunció a la entidad luego de la destitución del exministro Mariano González. En su carta de renuncia, Vallejos dijo que lo motivaron “principios éticos y morales” y “su total respaldo” a la gestión de González.

El nombramiento de Ríos se vio rápidamente cuestionado por un supuesto incidente ocurrido en el 2011, cuando fue jefe del Frente Policial Huallaga.

Ríos habría cometido el delito de infidencia al haber divulgado información secreta sobre la ejecución de un operativo antiterrorista, según contaron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a La República.

La información fue detectada por la fiscal Wendy Calero Espino, de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial, mientras realizaba las escuchas legales correspondientes al caso del narcoterrorista alias “Artemio”.

Las grabaciones aún se encontrarían en el sistema Constelación.

Según la versión de las fuentes, que fueron parte del Frente Policial Huallaga, un oficial de inteligencia de la División de Operaciones Especiales Huallaga-Pucallpa (Divinesp) entregó información crucial a Ríos, por ser jefe del frente, que sirvió para organizar un operativo antiterrorista.

Ríos le habría filtrado dicha información a miembros del Comando del Ejército Peruano “Chano” para frustrar el operativo.

El grupo de la Divinesp, de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se disponía a ingresar a la zona de Magdalena Aucayacu, pero la fiscal Calero advirtió de la tentativa de Ríos por boicotear el operativo al entonces ministro del Interior Oscar Valdés Dancuart.

“Se mandaron los documentos de las escuchas al Mininter para que tomaran las acciones correspondientes”, dijo la fiscal Calero a este diario. Argumentó que por su cargo no le concernía el tema. “Estaba como fiscal adjunta de terrorismo. Por eso ya no le hice seguimiento”, dijo.

Luego de que la fiscal elevara la información al exministro Valdés, en octubre del mismo año, este ordenó al general Raúl Salazar Salazar, en ese entonces comandante general PNP, que removiera a Ríos de su cargo como jefe del frente. El cambio se efectuó el mismo mes. En el puesto de Ríos, fue nombrado el entonces coronel Vicente Romero Fernández.

“Los hechos no se hicieron de conocimiento público para no poner en riesgo la investigación principal, que era la ubicación y captura de alias Artemio, y la desarticulación del Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso”, comentó la fuente. Fuentes de la actual gestión del Mininter respondieron a este diario que, de ser cierta esta versión, Ríos ya tendría investigaciones abiertas en el fuero policial, militar o civil. Y no las tiene.

Otra de las acusaciones en contra de Ríos es que, durante su gestión en el frente, en 2011, sancionó al entonces mayor Harvey Colchado Huamaní por haber ingresado sin autorización a la zona del Valle del Monzón para capturar a un elemento narcoterrorista.

Colchado hoy está bajo el ojo de la tormenta por ser coordinador del equipo especial PNP que apoya en la búsqueda de prófugos del entorno presidencial.

Últimos puestos de trabajo

Whitman Rios fue gerente regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Áncash.

También trabajó en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de San Luis, en 2015.

Antes de ser nombrado director de la Digimin, fue secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de Santa Anita, en 2019.