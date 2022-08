Acuña: “Queremos 87 votos de congresistas valientes que salven este país”

Con información de Yolanda Goicochea Vega/URPI-La República

El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato al Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), César Acuña Peralta, fue tajante al afirmar a los periodistas, durante un recorrido proselitista en Trujillo, que espera la decisión de 87 congresistas valientes para vacar al presidente del país, Pedro Castillo Terrones.

“Nunca habrá vacancia si no hay 87 votos. Entonces, queremos 87 votos de 87 congresistas valientes que pongan el pecho y salven este país”, dijo en tono enfático. Acuña manifestó que ha escuchado en la calle que la gente se pregunta qué espera el presidente para renunciar. “Si no, se va a levantar el pueblo. Me preocupa que el presidente en tan poco tiempo haya perdido la confianza de la población”, lamentó César Acuña.

Castillo ha perdido la confianza del pueblo, lamentó Acuña. Foto: La República

El aspirante al sillón regional liberteño consideró que actualmente el país atraviesa por una situación difícil y complicada. “Tenemos un presidente que no pasa del 15% de aprobación. (…) Son seis gabinetes en un año. Creo que lo más inteligente sería renunciar antes de que lo vayan a vacar”, comentó.

Acuña Peralta señaló que actualmente Castillo Terrones no tiene un primer ministro tras la renuncia de Aníbal Torres. “Lo urgente para él es tener un nuevo gabinete, porque no podemos tener un país al azar. Recuerden que la parte ejecutiva la hacen los ministros, la parte política el presidente. Pero queremos ministros que trabajen por el pueblo y que le ayuden, más que al presidente, al pueblo a salir de esta crisis económica y política. Sería lamentable que a futuro tengamos una crisis social”, advirtió.

En otra parte de sus declaraciones, el fundador de APP crítico a los gobernadores regionales de La Libertad (al actual y a los anteriores) que son de su partido.

“Es lamentable que los gobernadores anteriores hayan dejado obras inconclusas. Entonces, tengo que reivindicarme en los cuatro años que vienen, si es que el pueblo me da la confianza en no cometer errores. Y tengo que decirlo con nombres: no cometer errores de (Luis) Valdez, que fue gobernador, y Llempén, que es gobernador en funciones. La gente quiere que tú no le engañes con obras inconclusas, porque reacciona”, acotó.