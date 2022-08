Patricia Benavides responde a Pedro Castillo: “Soy la fiscal de la Nación y tengo que poner orden en casa”

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, negó los cuestionamientos realizados por el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre la desmantelación del equipo de fiscales encargado de la investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto, en el que se encuentra involucrada su hermana, Emma Benavides. La jefa del Ministerio Público argumentó que lo que está haciendo es poner orden en casa y que la salida de la fiscal Bersabeth Revilla fue motivada por un tema de baja producción.

“El tema del cambio de la fiscal Revilla es porque estoy poniendo orden en casa y es un tema de la producción que se viene realizando en el tema de la Fiscalía Suprema Transitoria. (No existe ningún conflicto de interés por el caso en el que está involucrada mi hermana) porque yo no estoy interesada en una carpeta. Yo soy la fiscal de la Nación y tengo que poner orden en casa . Y no por una investigación se va a perjudicar investigaciones de otros investigados”, dijo Benavides para RPP.

Asimismo, aseguró que los cambios realizados en el equipo especial se desprenden de una evaluación realizada por el actual fiscal superior.

“Quiero aclarar que eso de que se está desmantelando o desarticulando el equipo especial de Cuellos Blancos no es verdad. El equipo no ha sido desarticulado . Las decisiones de los cambios están ajustadas a cuestiones técnicas. Por ejemplo, el señor Fernández Alarcón renunció por cuestiones personales y su renuncia fue aceptada. Lo que hemos hecho es poner orden en el equipo especial de los Cuellos Blancos; y el actual fiscal superior, coordinador de Cuellos Blancos, hizo una evaluación y solicitó algunos cambios”, manifestó.

Fiscal de la Nación asegura que no irá a Palacio para tomar declaraciones de Pedro Castillo

En otro momento, la fiscal Benavides aseguró que no asistirá a la sede de Palacio de Gobierno para tomar las declaraciones del presidente Castillo. La jefa del Ministerio Público argumentó que ello sucede cuanto el interrogado es testigo, pero el mandatario se encuentra en calidad de investigado.