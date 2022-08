Elogios a Hitler e insultos en vivo: los cuestionados episodios protagonizados por Aníbal Torres

“ Muchachito tonto ” es una de las frases más recordadas por el saliente primer ministro, Aníbal Torres. Esta declaración se dio durante un diálogo en el canal digital UCI Noticias con el periodista Mario Bryce, quien, luego de entrevistar al entonces candidato Jorge Montoya, entró en un enlace con Aníbal Torres, cuando este era parte del equipo técnico de Pedro Castillo en julio del 2021.

El político acusó a Bryce de armar un complot en favor de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori. Asimismo, el ahora renunciante funcionario trató de justificar las declaraciones en las que afirmaba que “correrá sangre en el país”, a raíz de un presunto intento de golpe de Estado contra el entonces candidato Pedro Castillo.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente, y yo te escucharé. No, muchachito tonto, habla con la verdad y ley . Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata (Keiko Fujimori) o Jorge Montoya. Aquí, en el Perú, hay un ordenamiento jurídico”, increpó Aníbal Torres al hombre de prensa.

Aníbal Torres sobre Julio Velarde: “Dice cualquier disparate”

En noviembre del 2021, Aníbal Torres criticó a Julio Velarde, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Torres lo exhortó a dejar el cargo en caso no esté de acuerdo con una ley para limitar intereses y evitar la usura bancaria.

“Si a este señor no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse ”, dijo Aníbal Torres en diálogo con Exitosa. Días más tarde, en el mismo medio, criticó a Julio Velarde y afirmó que habla “disparates” por criticar la medida.

“Salió el mismo presidente a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses), diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Eso es ignorancia absoluta, solamente porque (...) dice cualquier disparate, entonces es verdad ”, resaltó.

Aníbal Torres ironizó con caso Antauro Humala

Días antes de jurar como titular de la PCM, Aníbal Torres se refirió a los rumores de una posible excarcelación del líder etnocacerista Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión desde el 2005 por el secuestro y homicidio de efectivos policiales en el caso Andahuaylazo.

“ Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared . En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora, para que se vaya”, exclamó en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Tras este incidente y varias críticas, el hasta ahora premier aclaró este incidente afirmando que “por ley” Antauro Humala no puede salir de prisión. “ Sarcásticamente, dije que ‘lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300 km/h’. Pero ni así entienden”, escribió en su Twitter.

PUEDES VER: La vez que Aníbal Torres confesó que antes del 5 de abril le dijo a Castillo sobre su renuncia

Aníbal Torres llamó “miserable” a cardenal Barreto

En abril de este año, Aníbal Torres arremetió contra el cardenal Pedro Barreto, luego de que este último contara que se reunió con Pedro Castillo, quien, de acuerdo al arzobispo, le indicó que tenía planeado “hacer un cambio radical”, en referencia al gabinete ministerial.

En entrevista para un medio digital en Huancayo, Aníbal Torres calificó de “miserable” a Pedro Barreto y lo acusó de estar en colación con los grupos opositores con el fin de sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura, autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona . Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder (…). Me equivoqué, no es Valverde, es Barreto . Él quiere, por supuesto, que el Gobierno pase a formar parte de la derecha”, manifestó Torres.

Elogios a Adolf Hitler y comparación con Fujimori

Ese mismo mes, el saliente titular de la PCM mencionó al exdictador alemán, Adolf Hitler, como un ejemplo para mejorar las vías y comunicaciones agrícolas en el país. Esto, durante uno de los Consejos de Ministros descentralizados en Huancayo.

“En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo ”, afirmó. Al día siguiente, Torres volvió a mencionar a Adolf Hitler, pero esta vez comparándolo con Alberto Fujimori, quien cumple condena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“ Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, ahora voy a dar un ejemplo del Perú, y que ahora se encuentra detrás de rejas —que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de La Cantuta (…)—, ¿puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad. Y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo”, exclamó.

“Eres un vulgar periodista”, respondió Torres a Jaime Chincha

El último 28 de julio, Aníbal Torres tuvo un tenso momento con el periodista Jaime Chincha durante su programa en vivo en canal N. El ministro calificó de “periodista vulgar” al hombre de prensa, quien dijo que a Aníbal Torres “le patina el coco”, tras los elogios a Adolf Hitler vertidos en Huancayo.

“He escuchado tus insultos, serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? ¿Tienes algún título de periodista? ¿Seguramente lo tienes sin tesis? Serénate un poco, lo que no ha gustado del mensaje del presidente no quiere decir que me puedas insultar, yo nunca te he insultado”, reclamó Torres.