Morante tras acusación de Alejandro Salas: “Es un mentiroso, está calumniándome”

Este lunes 1 de agosto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, denunció que durante el mensaje a la nación de Pedro Castillo se retiró del hemiciclo porque un congresista insultó al jefe de Estado. El titular del Mincul señaló a Jorge Morante como el responsable del ataque verbal.

“Un congresista, no lo identifico, me dicen que apellida Morante. No sé de qué bancada es, pero tuve que pararme con mi silla y retirarme, pueden buscar las imágenes, eso no se hace y tengo de testigo a un parlamentario andino. Yo no soy una persona que inventa”, dijo el renunciante a Somos Perú en el programa de Jaime Chincha.

Tras las declaraciones de Salas, las redes sociales se inundaron de una fotografía de Jorge Morante, donde se le ve con los ojos cerrados y cabeza gacha como si se hubiera dormido durante el discurso de Pedro Castillo Terrones. Cabe recordar, que el congresista fujimorista posee un problema visual.

Ejerciendo su derecho a defensa, Jorge Morante aseguró que “ese señor (Salas) es un mentiroso, está calumniándome”. Agregó que con esta denuncia, Alejandro Salas trata de hacer “show” para “venderse como el próximo primer ministro”.

Asimismo, encontró irónico que Somos Perú, partido que considera cercano a Pedro Castillo, haya optado por retirar de la agrupación política a Alejandro Salas, a quien calificó como un “franelero” del Gobierno.

El congresista fujimorista alegó que el titular del Ministerio de Cultura intenta “ponerse como una alfombra o felpudo para el señor Castillo”. En ese sentido, aclaró que es imposible que exista un video donde se le muestre insultando al jefe de Estado; ya que viene recuperándose de una fuerte gripe que lo ha mantenido afónico por varios días.

“Ese día tenía muchas dificultades para hablar. Que saque (un video), yo estoy seguro de que no hay. Me ha difamado (...) Lo que puede decir un sujeto como ese me tiene sin cuidado”, comentó.

No obstante, reconoció que sí alzó su voz para pedirle a Castillo que dejara su cargo, pero sin ningún calificativo de por medio. “Lo que dijimos fue: ‘Renuncia’ y luego ‘fuera, fuera, fuera’”, resaltó.

En otro momento de la entrevista para “Grado 5”, el fujimorista se refirió al maltrato que ha sufrido su persona en redes sociales a raíz de su ceguera. “Soy ciego de nacimiento. Para mí, es exactamente lo mismo tener los ojos abiertos o cerrados. A mí me molesta mucho la luz. Yo tengo un mínimo de visión, pero me molesta la luz. En lugares con mucha luz, normalmente, mantengo los ojos cerrados”, explicó

Morante desmintió que se haya quedado dormido durante el discurso del 28 de julio, por el contrario, sostuvo que, a causa de la gran iluminación en el hemiciclo y debido a su condición, tuvo que cerrar ojos para evitar molestias.