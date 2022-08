Yonhy Lescano niega versión de que es el ‘padre de Los Niños’: “Es una difamación”

Yonhy Lescano rechazó la acusación de Bruno Pacheco, quien habría señalado a la Fiscalía que el excongresista de Acción Popular sería “el padre de Los Niños”, además de que se encargaría de coordinar las reuniones entre el presidente Pedro Castillo y parlamentarios accionpopulistas.

Al respecto, alegó que se trata de una mentira construida por cierta prensa, que se basa en versiones no confirmadas por sus autores. Indicó, además, que lo mismo ocurrió con una supuesta declaración de Karelim López, que habría dicho que el líder de Acción Popular asesoraba a uno de los legisladores que forman parte de este grupo.

“Es una difamación muy cobarde que no está ratificada y que va cambiando poco a poco. En algunos programas de otros canales dijeron lo mismo, que el señor Bruno Pacheco habría dicho que era el padre de Los Niños. Ayer han dicho que yo no soy el padre de estos porque en ningún dominical me mencionaron”, dijo Lescano Ancieta en ATV.

“Cierta prensa está construyendo, a la que llaman prensa basura, versiones que no están absolutamente confirmadas. Con la señora Karelim López hicieron lo mismo, de que ella había dicho que yo asesoraba a uno de Los Niños, pero cuando Karelim López se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso no ratificó nada de esos dichos”, agregó.

Asimismo, Yonhy Lescano confirmó que ha conversado con el jefe de Estado en varias oportunidades, pero negó que le haya recomendado al militante de la lampa Roger Incio para que asumiera el Ministerio de la Producción.

“Con el presidente Pedro Castillo, varias veces he conversado cuando fui a saludar por un tema de Puno y por acompañar al congresista Zeballos (Madariaga)”, comentó.