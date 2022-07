Ministro Salas asegura que congresista de Fuerza Popular “le mentó la madre” a Pedro Castillo

Insultos. Alejandro Salas, titular del Ministerio de Cultura (Mincul), se refirió a los gritos y pifias de los congresistas de oposición, quienes interrumpieron al presidente de la República, Pedro Castillo, al final de su mensaje a la nación correspondiente a las Fiestas Patrias el último 28 de julio.

Durante una entrevista en Canal N, Salas calificó de “bochornoso” lo sucedido en el Palacio Legislativo y mencionó que esas actitudes “no se pueden permitir y no se pueden dejar pasar por alto”.

“Quienes somos demócratas y creemos en la democracia no podemos dejar que el Congreso insulte así. Quieran o no, era el presidente de la República quien le estaba hablando al país. A muchos les puede gustar, a otros no, pero era el mensaje a la nación que él estaba obligado a hacer y lo que pasó allí fue bochornoso”, declaró.

Asimismo, el ministro afirmó que tuvo que cambiar de lugar en el hemiciclo y pararse, ya que un legislador “le mentó a la madre” a Pedro Castillo.

“Tuve que pararme y colocar mi silla en otro lado porque un congresista empezó a mentarle la madre al presidente. Lo digo así, de manera abierta. Fue un congresista. No lo identifico, pero me dicen que se apellida Morante. No se dé que bancada es, pero tuve que pararme de mi silla y retirarme”, acotó.

Seguidamente, Salas pidió que se busquen las imágenes para ver lo que sucedió tras el mensaje del jefe de Estado. “Eso no se hace. De testigo tengo un parlamentario andino. Yo no soy una persona que inventa”, añadió.

Por otro lado, Alejandro Salas contó que Pedro Castillo tenía planeado pronunciar un párrafo dirigido a aquellos ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia para que se entreguen a las autoridades correspondientes.

“(Él fue al segundo párrafo) porque empezaron a vociferar y él tenía un gesto político con los proyectos de ley. Él quería ordenar sus ideas, pero, cuando ve que viene un cargamontón y la avalancha, por supuesto que tiene que tomar la decisión de adelantar su gesto político”, manifestó.

En ese sentido, lamentó que los parlamentarios no dejaran al jefe de Estado terminar su discurso. “Fue un cargamontón innecesario, y una falta de respeto . Hay muy buenos congresistas, pero la falta de respeto no se puede permitir. Estuvo como testigo el ministro del Ambiente y un parlamentario andino”, aseveró.

Jorge Morante negó que haya “mentado la madre” a Pedro Castillo

Por su parte, el congresista Jorge Morante, de Fuerza Popular, negó que haya “mentado la madre” a Pedro Castillo, quien no pudo concluir su mensaje a la nación.

A través de su cuenta de Twitter, el fujimorista rechazó lo dicho por Alejandro Salas, a quien acusó de “pretender desprestigiar una protesta válida”.

“Rechazo tajantemente las imputaciones falsas realizadas por el ministro de Cultura, Alejandro Salas, en el sentido que mi persona, al momento de manifestar mi protesta contra Pedro Castillo, le habría mentado la madre. Lamento que el ministro de Cultura utilice un medio de comunicación para levantar infundios contra mi persona para pretender desprestigiar una protesta válida”, escribió el parlamentario.