¿Qué dice el audio de Beder Camacho sobre la fiscal de la nación, Patricia Benavides?

El pasado sábado 23 de julio, a las 4 y 16 p. m., antes de que Bruno Pacheco se entregara a la justicia, el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho Gadea, se comunicó con el periodista Américo Zambrano, de la revista de Hildebrandt en sus trece, y ofreció información contra la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas.

En la comunicación, Beder Camacho le indicó al reportero que tenía evidencias de que la titular del Ministerio Público habría “plagiado” su tesis. También señaló que Patricia Benavides desarmó el equipo de investigación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para favorecer a su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada presuntamente por recibir coimas para liberar a narcotraficantes.

De acuerdo al reportaje del semanario, el hombre de confianza de Pedro Castillo envió la información vía WhatsApp y pidió que esta se publique de inmediato, sin imaginar que el comportamiento indebido quedaría registrado, dado que, el funcionario no indicó que la conversación se mantuviera off the record.

PUEDES VER: Beder Camacho se presentó en la Fiscalía para declarar ante acusaciones de Bruno Pacheco

Lo cierto es que Camacho, al parecer, se encuentra detrás de una campaña de desprestigio con la fiscal que investiga a Pedro Castillo—según menciona el reportaje—porque las supuestas pruebas que emitió son falsas.

El audio empieza cuando el funcionario menciona que Patricia Benavides desarticuló el equipo de investigación del caso “Cuellos Blancos del Puerto” a fin de beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides. Luego se habla de la supuesta tesis plagiada por la fiscal de la nación.

-Reportero: ¿Cuellos Blancos?

-Camacho: Donde está metida su hermana por el tema de soltar a los “nachos”.

-Reportero: Ya… Yo he leído la noticia que ha hecho cambios, ¿no?

-Camacho: Ya… pero es el (caso) Cuellos Blancos, donde está su hermana metida. Su hermana tiene procesos porque está investigada porque ha soltado a narcotraficantes.

-Reportero: Ya, entonces, ¿su hermana está en ese grupo?

-Camacho: Claro, en el grupo de Cuellos Blancos.

-Reportero: Ya… pero la doctora Benavides, ¿ha cambiado a la hermana o a la cabeza?

-Camacho: No, ha cambiado al equipo de fiscales que estaba investigando a su hermana. Y a todo el equipo Cuellos Blancos.

-Reportero: Ya…

-Camacho: O sea, ella quiere limpiarla de Cuellos Blancos.

-Reportero: ¿Y cómo es con lo de la tesis?

-Camacho: La tesis… se ha hecho todo un estudio, le han buscado a un pata, a un especialista, y que la tía ha plagiado. Ahorita te voy a pasar toda la información.

-Reportero: A ver pásamela, pues, para revisarla…

-Camacho: Revísala bacán. Escúchame, revísala bacán…

-Reportero: ¿Y de qué universidad es?

-Camacho: Alas Peruanas.

-Reportero: De Alas Peruanas es…

-Camacho: Sí

-Reportero: ¿Pero ya la pasaron por ese programa Turnitin?

-Camacho: Por Turnitin, todo. Se ha pasado por todo. Por eso te lo estoy pasando ya hecho ya.

-Reportero: A ver pásamela para mirarlo al toque.

-Camacho: Ya. A ver si sale mañana en titular y eso después lo conversamos…

-Reportero: No… envíemelo para revisarlo, sí, para revisarlo.

-Camacho: Ya, te lo paso ahorita.

-Reportero: Ya.

El reportaje informa que terminado el diálogo telefónico, el subsecretario del despacho presidencial, Beder Camacho, procedió a enviar la información por WhatsApp, pero tras ser corroborada, se verificó que lo dicho por el hombre de confianza de Pedro Castillo no es cierto.