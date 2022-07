Alcalde y gobernador de Puno sostienen que crisis política cesará con una nueva constitución

El alcalde de Puno, Martin Ticona, y el gobernador regional, Germán Alejo, se pronunciaron con relación al mensaje a la nación del presidente de la República, Pedro Castillo.

El burgomaestre puneño aseguró que la exigencia de nuevas elecciones no solucionará el actual panorama político . Dijo que solo el cambio de la constitución a través de una asamblea constituyente salvará al país.

“Desde el año 2016 hasta la gestión del presidente Pedro Castillo, el Perú está marcado por un periodo de inestabilidad política. Hay reiterados pedidos de vacancia. La característica de esta crisis es la pugna por el poder. Un adelanto de las elecciones no es la salida. Será más de lo mismo o peor”, apuntó.

El gobernador regional Germán Alejo apoya esta posición. Dijo que se está sentenciando anticipadamente al presidente y que eso no es democrático.

Alejo precisó que dirigentes de gremios de Puno aún siguen apoyando a Castillo y que esta región fue donde obtuvo más del 90% de votos.

No obstante, consideró que el mensaje refleja la inestabilidad del Gobierno. No hay acuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo, y piensa que no los habrá.

“La conformación de una asamblea constituyente para cambiar la carta magna es la solución, ya que la actual no responde a las necesidades de la población”, sostuvo Alejo.