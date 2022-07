Fiestas Patrias 2022: Políticos envían saludos por aniversario de la independencia del Perú

María del Carmen Alva dijo "no esperar nada" del mensaje de Pedro Castillo este jueves

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, se refirió al mensaje a la nación que ofrecerá este 28 de julio el presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que no espera nada del discurso del mandatario. Sin embargo, comentó que sería positivo que aclare las circunstancias sobre las investigaciones que pesan en su contra.

Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que tiene que hacer es decir, aclarar todo esto que está pasando. Espero que no venga como que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a que nunca diga nada. Por los problemas de corrupción y por todo lo que está pasando en su familia, lo raro sería que diga algo”, declaró a la prensa.