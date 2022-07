Yonhy Lescano rechaza acusación de ser “el padre de ‘Los Niños’”

Ante la información aparecida en Twitter donde se refiere que Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, lo identificó como el “padre de Los Niños” y también como el que coordinaba las reuniones entre congresistas de Acción Popular (AP) y el presidente, Pedro Castillo, para intercambiar favores, Yonhy Lescano rechazó la acusación y sostuvo que se trata de una difamación más que empezó en el mes de marzo.

“Dice el twitt por lo que me preguntó la señora Juliana Oxenford en su programa. Pero es una difamación más, sin sustento. Dijeron que la señora Karelim López había dicho lo mismo, y dónde están sus declaraciones. Cuando fue a la fiscalía no dijo nada. En la comisión del Congreso dijo que no había mencionado eso. Le repreguntó uno de los Niños y dijo que no era cierto, que vayan a ver sus declaraciones en la fiscalía. Este señor que saca la información y lo copia de la señora Juliana Oxenford a quien le dije a ver cuál es su fuente. No hay fuente. O sea, como les salió mal la difamación de la señora Karelim López están intentando hacer un trascendido, entre comillas, difamatorio ”, sostuvo Lescano a este dirario.

El excongresista por Acción Popular mencionó que frente a esta situación procederá a enviar cartas notariales e iniciar querellas para poner fin a esta campaña que denominó asquerosa.

“¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los dichos; los mismos señores que dicen que dijeron se desdicen cuando salen a declarar a la prensa? Mire mi página, cartas y cartas de rectificación y no rectifican, entonces estoy preparando las querellas. Voy a empezar por las más antiguas a las más recientes porque creo que no hay derecho a comerse el honor de las personas porque dicen que dijeron . Este periodista agarra y saca lo que preguntan”, cuestionó.

Yonhy Lescano también sostuvo que esta campaña difamatoria viene de quienes piensan que se van a adelantar las elecciones y están tratando de atacarlo lo más rápido posible “para que sus engreídos políticamente, los que siempre les hacen propaganda tengan el camino más allanado”.