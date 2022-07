José Ugaz: “Los gestos políticos pueden llevar a la caída del Gobierno, que a estas alturas es inminente”

—¿Qué se viene para el presidente tras la decisión de Pacheco de entregarse y querer acogerse a la colaboración eficaz, y comenzar afirmando que estuvo escondido por decisión del propio Castillo

—Esto confirmaría que Castillo ha tenido conocimiento de los actos ilegales que ha cometido Pacheco, y por eso buscaba esconderlo de la justicia. En principio, implica la comisión de un delito en la medida que quiso sustraerlo de la justicia, pero más importante es que confirmaría que ha habido una participación conjunta en hechos delictivos y que el presidente teme que, en el contexto de una investigación penal, Pacheco pueda comprometerlo con evidencias que no dejen margen de duda de que Castillo no solamente tenía conocimiento de lo que hizo, sino que ha tenido una participación en términos relevantes para el Código Penal, sea como autor intelectual, inductor; en fin, eso tendría que definirse en el contexto de la investigación.

—El abogado de Castillo dice que la información que pueda dar es de dudosa procedencia y tendría que ser corroborada…

—En la teoría de la colaboración eficaz se señala que necesariamente el aspirante a colaborador eficaz es alguien que ha cometido uno o varios delitos. Por lo tanto, quien se acerca a la justicia y dice que quiere colaborar tiene que asumir su responsabilidad en haber cometido tal o cual delito. Esa persona por su participación en el hecho delictivo entrega, a la Fiscalía en este caso, evidencia, sea su propio testimonio o documentos, videos, nombres, lugares e incluso dinero u otros bienes que puedan estar vinculados al delito. Y con toda esa información, una vez que la Fiscalía considera que la persona califica como aspirante a colaborador eficaz, viene la etapa central, que es la confirmación de que sea cierto lo que ha dicho. No basta con el solo dicho de la persona que solicita el estatus de colaborador, sino que el Ministerio Público tiene que actuar diligencias que le permitan llegar al convencimiento de que lo que ha dicho el aspirante es verdad. Eso quiere decir otros testimonios de personas que estuvieron o le contaron y tengan pruebas. Por lo tanto, no basta solo el dicho del aspirante, sino que tiene que haber un proceso de confirmación de la versión o elementos que han entregado.

PUEDES VER: Juan Silva estaría evaluando acogerse a la colaboración eficaz

—Se ha variado la prisión preliminar de Pacheco por arresto domiciliario en tiempo récord. ¿Eso responde a la importancia de lo dicho o entregado hasta hoy?

–Es una negociación; es decir, ambas partes van a conversar qué ofrece una, y si para la otra es relevante. Entonces, se produce un intercambio de información sobre lo que se ofrece y se pide. Si la Fiscalía ve que lo que ofrece el aspirante a colaborador en reuniones preliminares es valioso para confirmar la teoría del caso, puede firmarse un acuerdo preliminar, que debe haber ocurrido en este caso, en el que se conviene que se le cambiará el estatus procesal de detención por uno más benigno. El cambiarse de detención preliminar a arresto domiciliario indicaría que la información ofrecida por Pacheco es muy valiosa.

—El abogado de Castillo asegura que el presidente no está nervioso ni preocupado. ¿Con lo que se ha visto hasta ahora, tendría que estarlo?

—No me cabe duda de que deben tener pánico. El tuit del presidente de la República señalando que está satisfecho con la entrega de Pacheco no es sino un acto de cinismo extremo, de una mentira grosera porque todo el país sabe que no ha hecho nada por impulsar la búsqueda de su sobrino, Silva y Pacheco y, por el contrario, ha estado interviniendo para que no lo hagan con eficacia, a tal punto que ha destituido a un ministro porque impulsó la creación de un grupo especial de la Policía para que se intensifique la búsqueda. Sus hechos lo desmienten, y eso expresa temor.

—¿Qué efecto tendrán las declaraciones de Pacheco en el contexto en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe evaluar la denuncia contra Castillo? ¿Podrían conseguir los votos para vacarlo?

—Políticamente hablando, este es un golpe fortísimo a la situación del presidente, más aún en vísperas de Fiestas Patrias. En lo político no se necesita tener una evidencia corroborada milimétricamente, como se requiere en el aspecto jurídico, y esto puede llevar a que finalmente los congresistas que le están haciendo juego a la corrupción, y que van de comparsa del presidente por las prebendas que el Gobierno les da, sean presionados como para cambiar de actitud y se cuente con los números necesarios para cualquiera de las opciones que se han barajado para la salida de Castillo, incluso podría llegare a un deterioro tal que el presidente mismo considere renunciar. Otra expresión de su nerviosismo es la convocatoria al Consejo de Ministros de hoy (ayer), que no es la fecha cuando se reúnen. El tema político lo estaremos viendo en las próximas horas o días. Todos los gestos políticos pueden llevar a la caída del Gobierno, que a estas alturas es inminente.

—¿Existe algún mecanismo judicial que permita la suspensión de Castillo de su cargo bajo la Convención de la ONU sobre corrupción ratificada por Perú?

—Esta es una propuesta que inicialmente planteó el doctor César Azabache, y señala que, aunque no exista una norma expresa que diga que en estos casos el presidente pueda ser suspendido penalmente del ejercicio del cargo, en un marco contextual de principios se puede dar una interpretación que permita esa salida. La Convención de Naciones Unidas del 2006 establece una serie de principios que no son coherentes con el hecho de que haya un presidente con tantas investigaciones penales, más aún si existe evidencia reveladora de que está comprometido en actos indebidos. La Convención de la ONU establece esos principios en términos de integridad, búsqueda de la transparencia y ruptura de la impunidad, que permitirían a un juez, si es requerido por el Ministerio Público, adoptar una medida proporcional a la gravedad de las investigaciones.