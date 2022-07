¿Quién es Beder Camacho, el hombre que habría mantenido en la clandestinidad a Bruno Pacheco?

El ambiente político peruano atraviesa un candente contexto tras la aparición de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, quien se encontraba prófugo de la justicia durante cuatro meses. El exfuncionario habría revelado los detalles de su fuga que acusarían directamente a Pedro Castillo y miembros de su Gobierno.

Tras entregarse a la justicia peruana, Bruno Pacheco está colaborando con las investigaciones que realizan los fiscales del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, para aclarar las denuncias de corrupción en el entorno del presidente de la República Pedro Castillo, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.

Aunque las declaraciones del detenido son resguardadas por la Fiscalía, el semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló en su reciente edición que Pacheco habría confesado al Ministerio Público que estuvo prófugo de la justicia por orden del presidente Pedro Castillo.

Según el periodista Américo Zambrano, el subsecretario general Beder Camacho era quien elegía los lugares donde Pacheco Castillo debía permanecer escondido.

“Beder Camacho, por orden del presidente Pedro Castillo, lo escondió en una casa de Huaral, donde estuvo resguardado. De allí permaneció oculto en otros lugares hasta que escapó y decidió entregarse”, apuntó el hombre de prensa en un tuit.

Sin embargo, el acusado se defendió y explicó que no se esconderá y estará “presto a la justicia”. “Yo tengo la conciencia limpia, estoy tranquilo, no he hecho nada ilegal. Mientras no salga una versión oficial, siempre van a decir cualquier cosa”, dijo durante una entrevista a Exitosa.

¿Quién es Beder Camacho?

Beder Camacho es un funcionario que trabaja como subsecretario general del Despacho Presidencial y estuvo inmerso al caso “Gabinete en las sombras”.

Hace unos meses, Carlos Jaico, en ese entonces secretario general de Pedro Castillo, denunció la existencia de un presunto “Gabinete en las sombras” e involucró en los hechos a diversos funcionarios de Palacio de Gobierno, entre ellos a Camacho.

Días antes de su renuncia al cargo, Jaico exigió al Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial que comience un proceso de control contra Camacho por reunirse con el entonces comandante general de la Policía, Javier Gallardo, cuando él se encontraba de licencia y Camacho se hacía cargo de la Secretaría General.

Posterior a ello, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar a Beder Camacho y otros funcionarios por el presunto delito de organización criminal, a raíz del caso “Gabinete en las sombras”.

Por otra parte, según su hoja de vida, Beder Camacho obtuvo el título de abogado en la Universidad Privada Católica Los Ángeles de Chimbote. Asimismo, en el documento señaló que es conciliador extrajudicial y que tiene una especialización en contrataciones del Estado y arbitraje.

En mencionado texto, el funcionario resalta que cuenta con más de cinco años de experiencia laboral en sector público. Cabe mencionar que Camacho labora en Palacio de Gobierno desde el 2014, donde se ha desempeñado como responsable de Archivo y Atención Al Ciudadano, jefe de Trámite Documentario y Archivo, y Almacén.