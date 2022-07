Un año (contra todo pronóstico)

Por Carlos Tovar, Carlín

Cada día tengo que orientarme en la maraña de acontecimientos para hacer la caricatura. Por fortuna, he encontrado algunas pistas. En primer lugar (y esto pasa desapercibido para muchos), la conspiración golpista obligó al novato presidente a atrincherarse en la calle Sarratea, armando, con sus fieles colaboradores, tres redes de negocios ilícitos en sendos ministerios. Esa tarea, indispensable para cualquiera que se vea asediado de manera tan artera y prepotente, ha demandado la casi totalidad de su tiempo. Pese a ello, se las arregló para designar como ministros a personas incompetentes, cosa que, como saben los buenos analistas políticos, es la mejor manera de contrarrestar las ofensivas de derecha. Si, por descuido, llegó a escoger algunos profesionales calificados, no tardó en despedirlos (no fueran a acusarlo de vendido a los caviares).

Frente a la sólida estrategia defensiva del Gobierno, la lideresa de la oposición y presidenta del Congreso ha sabido detectar la intención oculta: cerrar el Parlamento para instaurar una férrea dictadura comunista. Para ello ha contado con la asesoría de expertos que le calientan las orejas y que conocen al dedillo el plan secreto maquinado por el protervo portero de Palacio. En su desinteresado afán por salvar la democracia, Malcricarmen hizo lo posible por reunir votos para vacar al golpista antes de que consumara sus propósitos, y estaba dispuesta al sacrificio de ceñirse la banda presidencial, si así lo exigía la patria, pero, lamentablemente, parte de su bancada ha sido comprada por el Gobierno, y los plazos se le han vencido.

Carlincatura dedicada al informe de Alejandro Cavero que archiva denuncia contra Manuel Merino. Foto: La República

Carlincatura dedicada al desastre ecológico producido a partir del derrame de petróleo ocasionado por Repsol en la refinería La Pampilla en Ventanilla. Foto: La República