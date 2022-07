Arequipa: funcionarios de Kimmerlee Gutiérrez en la cuerda floja por nueva ley

Se vendría una ola de cambios de funcionarios de la gestión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Desde el 19 de mayo del 2022 está vigente el reglamento de la Ley N°31419 para garantizar la idoneidad en la designación de funcionarios. La norma exige experiencia específica en la función que se desempeña, como tres años en la materia o dos años en cargos equivalentes. “Estamos haciendo un filtro completo de todo el personal. Se está elaborando un informe completo. Queremos cumplir la nueva ley. Si no cumplen vamos a tener que retirarlos”, indicó Gutiérrez.

Justamente el 21 de julio, inició el operativo en 14 regiones del país de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para el cumplimiento de la norma. La gerenta de Desarrollo de la Gerencia Pública del SERVIR, Jeanette Noborikawa Nonogawa, acudió a la Oficina Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), para la revisión de los legajos del gerente general y gerentes regionales. “Si hay funcionarios sin los requisitos mínimos se debe proceder a la desvinculación”, sostuvo. Por la tarde acudieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

En el GRA hay funcionarios que ya se les estaba cuestionando por no cumplir esta ley. Es el caso del gerente regional de Transportes, Roberto Laime Sivana, quien en su legajo no tenía experiencia ni preparación en el sector. Mientras que la Contraloría ya señaló que la sub gerenta de Personas con Discapacidad, Fanny Briceño Andía, no contaba con experiencia específica que exigía la norma. “Vamos a evaluar su caso”, sostuvo la gobernadora.

Sobre el nuevo gerente regional de Infraestructura, Tomás Calderón, quien cuenta con un proceso disciplinario pendiente con el mismo GRA, la autoridad regional sostuvo que se quedará pese al cuestionamiento. “No tiene aún ‘sentencia’, entonces puede seguir trabajando y lo está haciendo bien (…) Se va a quedar porque vamos a iniciar el segundo paquetes de transferencias a los municipios”, dijo. Por último, indicó que siguen evaluando el reemplazo del gerente regional de Educación, Santos Benavente, quien fue censurado por el Consejo Regional de Arequipa (CRA).

No tengo experiencia, pero si actitud

Fanny Briceño, subgerenta del GRA

¿Contraloría señala que no cumple los requisitos para el cargo?

Tengo 17 años en el sector público y cuenta con esa experiencia.

Pero no tiene experiencia en la labor de discapacidad de personas.

Tengo mi título, soy licenciada en gestión de empresas y también la capacidad profesional para desempeñarme en cualquier área. Se dice que no tengo experiencia, pero tengo la actitud, las ganas.

¿Su designación tuvo que ver con la cercanía de su esposo Miguel Espinal en el GRA?

Definitivamente no.