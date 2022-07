Presidente de la OEFA pide encuentros sexuales a mujeres a cambio de dar trabajo en la institución

Manuel Enrique Ugarte, actual presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), solicitaba encuentros sexuales a mujeres a cambio de dar trabajo en la institución que lidera.

De acuerdo a una denuncia emitida por el programa “Al estilo Juliana” en ATV, el también exministro de Agricultura en el Gobierno de Alejandro Toledo se escribía con Shirley Toledo Sanchez, una trabajadora de la OEFA con quien coordinaba un encuentro con intención sexual en una vivienda.

“Disculpa, este trabajo es así. Yo me iba a salir más temprano, pero me pescaron aquí en la oficina”, se lee en un chat de Whatsapp del último sábado 9 de julio. Seguidamente, la trabajadora responde: “No se preocupe, ingeniero. Me la debe. Tal vez mañana podemos encontrarnos. Quiero saludarlo”.

“Usted dígame cuándo tenemos tiempo para poder tomarnos un pisquito”, respondió Toledo Sánchez. “Aquí la presión es mucha y necesito un relajo, pero con alguien de confianza. Aquí no conozco al personal bien”, señaló el funcionario.

En otro de los chats se lee que Manuel Enrique Ugarte arregla encontrarse con Shirley Toledo pidiendo a su jefe (subordinado del jefe de la OEFA) para que esté en Lima y puedan encontrarse un martes.

“Para reunirnos a eso de la una. Un traguito. Y música, y castigo para el que pierde. Hacemos preguntas (…). Palmadas. Antes así castigaban en el colegio”, expresó el titular de la OEFA.

La trabajadora comunica que no pueden darle viáticos debido a que la administración le informó que figura como locadora. “Ok, pásame tu cuenta y te haré una transferencia”, dijo Manuel Manrique, quien finalmente le depositó 300 soles a su cuenta en el BCP. “Ok, gracias. Mañana entonces nos vemos”, contestó la mujer.

Por otra parte, el noticiero dio a conocer otro chat en el que el titular de la OEFA coordina encontrarse con una mujer en un hotel de Lince a cambio de darle trabajo a su hermano, Luis Edmundo Quispe, quien finalmente consiguió un cargo en el puesto de contratación de servicio de asistencia en control patrimonial para la unidad de abastecimientos en la OEFA con un sueldo de 4.000 soles.

—Mujer: Hola, ingeniero. Alguna novedad.

—Manrique: Estoy aquí esperando nuestra negociación.

—Mujer: Usted dígame si nos reunimos hoy.

—Manrique: Tú, linda, dime y allá vamos a negociar.

—Mujer: ¿Usted conoce algún lugar en Lince?