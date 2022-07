Yenifer Paredes admitió conocer a Hugo Espino y haber trabajado en su empresa

Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, admitió que conoce al empresario Hugo Espino y aceptó que ha trabajado en su compañía. La también hermana de la primera dama, Lilia Paredes, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

“ Sí, conozco a Hugo Jhony Espino Lucana. Sí (he trabajado para su empresa) ”, dijo Paredes durante su intervención.

Asimismo, precisó que, si bien había trabajado en la empresa de Espino, su labor se limitó a realizar un censo en el distrito de San Miguel, Cajamarca, lugar donde se le grabó ofreciendo obras de saneamiento a los ciudadanos residentes en la localidad.

“ Mi trabajo del componente social, que muchos de los que trabajan en eso lo conocen, consistía en censar, en sacar información , con el fin de saber cuánta población hay y si las demás pruebas de mis compañeros eran competentes. Para ver si había agua, si había el número suficiente de familias, el número de población”, manifestó.

Yenifer Paredes: “Se dice que yo estaba viajando a Bogotá, pero estoy aquí, no he hecho teletransportación”

En otra parte de su presentación, Yenifer Paredes se refirió a las acusaciones de algunos medios locales que vertieron información falsa sobre una presunta fuga de la cuñada de Castillo.