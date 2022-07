Aprueban informe que acusa a Martín Vizcarra por el caso vacunagate

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosio Torres, aprobó por unanimidad (14 votos) el informe final respecto a la denuncia constitucional que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al concluir que se benefició, junto con su esposa y hermano, al vacunarse contra el covid, sin formar parte del ensayo clínico.

“Se tiene certeza de que tuvo una ventaja al vacunarse, ya que el expresidente solicitó hacerlo, así como su esposa y su hermano, sin formar parte del ensayo clínico, por lo que se observa el uso indebido de su cargo”, concluyó el informe de la parlamentaria Elizabeth Taipe, de Perú Libre.

Asimismo, se concluyó acusar a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por los delitos de negociación incompatible del cargo y colusión. Respecto al primer delito, el argumento fue que se benefició al inocularse con dos dosis mientras ejercía el cargo de ministra de Salud y tenía injerencia directa en las negociaciones para la adquisición de vacunas.

Sobre el delito de colusión, se argumentó que Mazzetti reconoció haber participado como representante del Estado en la etapa de contratación de vacunas y haber incluido la cláusula de negociación comercial futura, la cual no fue observada por el Instituto Nacional de Salud ni por el Ministerio de Salud. “Así también, ella reconoce haber sido vacunada fuera de los parámetros del Ministerio de Salud”, señala el informe.

Respecto a la exministra de Relaciones Exteriores Esther Astete, acusada por el delito de negociación incompatible del cargo o aprovechamiento indebido de este, se sustentó que ella misma admitió haberse beneficiado de la vacuna del lote adicional, el día 22 de enero del 2021, sin ser voluntaria del ensayo clínico. “Por lo que tuvo la intención de tener un aprovechamiento, por razón de su cargo, ya que era la presidenta de la Comisión Multisectorial en la adquisición de vacunas”, detalló Taipe Coronado.

Otras conclusiones

Sobre el exministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri, no procedió la acusación por el delito de colusión simple y agravada, al no encontrar indicios de tener injerencia en la adquisición de las vacunas y al no haberse vacunado irregularmente. “No se podría acusar por el presente delito, ya que no existe ningún indicio que demuestre haber tenido intervención directa o indirecta frente a alguna operación a cargo del Estado, además que quien tiene responsabilidad en la adquisición de la vacunas sería el Ministerio de Salud. Por otro lado, tampoco tuvo ningún beneficio, ya que no se vacunó con dosis”, concluyó el informe.

Por otro lado, por unanimidad se aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda acusar al exministro de Defensa Walter Ayala por los delitos de coacción y patrocinio ilegal y remitirlo a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones sobre los ascensos y pases a retiro de oficiales de la Policía Nacional.❖

La ruta de las denuncias constitucionales aprobadas

El abogado constitucionalista Omar Cairo explicó que el informe de la denuncia constitucional contra el exmandatario Martín Vizcarra y otros exministros debe ser remitido a la Comisión Permanente, la misma que deberá convocar a una sesión para que debata y vote el informe.

Indicó que en dicha sesión pueden acudir los acusados y sus abogados, de acuerdo al reglamento del Congreso.

Señaló que de aprobarse el informe en la Permanente, esta debe nombrar una comisión acusadora para que sustente el informe y formule acusación ante el Pleno. Luego, el Pleno debate la acusación y la vota. En esta instancia también pueden acudir los acusados para exponer sus argumentos de defensa.