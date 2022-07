Abogado de Pedro Castillo: “Mariano González está cometiendo un delito, pensamos querellarlo”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se manifestó sobre las declaraciones que brindó el exministro del Interior Mariano González sobre el jefe de Estado, al señalar que este último obstruye a la justicia. El letrado manifestó que el extitular está cometiendo el delito de “difamación calumniosa”.

“Cuando el señor habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito. El señor Mariano González está cometiendo un delito y eso se llama difamación calumniosa. Pensamos que una posibilidad es querellarlo. Dejamos abierto esa posibilidad. Por eso y por haberlo difamado en un segundo momento, cuando dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

En este sentido, mencionó que Castillo Terrones no está perpetrando ninguna acción delictiva, tal como lo mencionó el exministro, quien comentó que se enteró de su retiro del cargo por medio de un tuit del mandatario.

“ Solo comete obstrucción a la justicia aquel que usa fuerza física, amenaza o realiza el ofrecimiento o concesión de un beneficio para impedir un testimonio o el aporte de pruebas. Si no hay amenaza, si no hay violencia física ni ofrecimiento ni concesión de beneficio indebido, entonces no hay delito de la obstrucción a la justicia, y el señor Mariano González lo sabe. Entonces, ¿por qué desinforma a la población?”, acotó el abogado.

Asimismo, anunció que presentará un recurso de nulidad respecto a la citación que realizó la Fiscalía a Mariano González para tomar su declaración sobre los presuntos actos delictivos que relató haber observado durante su gestión en la cartera del Interior.