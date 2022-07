Mariano González: “Lo que diga Benji me tiene sin cuidado”

El exministro del Interior Mariano González se refirió al abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, quien señaló que era el “caballo de Troya de la oposición”. Al respecto, sostuvo que lo que diga el defensor del mandatario lo “tiene sin cuidado”.

“Desde anoche hasta hoy, son horas difíciles. No solo para mí, sino para el país también. Debo decirle que pasaba horas tan intensas trabajando desde que asumí el cargo, que recién he podido descansar un poco (...). Bueno, y lo que diga Benji me tiene sin cuidado . Él es un abogado que debe mantenerse en su esfera. Es un buen abogado y que defienda a sus clientes. Él no nos va a enseñar a hacer política ”, dijo en diálogo con Canal N.

Asimismo, González Fernández sostuvo que desde que asumió la cartera del Ministerio del Interior tuvo “dos objetivos claros y legítimos”.

“Primero tratar de recuperar la gestión pública para que se administre de manera adecuada desde mi sector. Por eso, desde el primer momento, ha habido transparencia con el Congreso, con los medios de comunicación, con la Fiscalía, con todo ente autónomo. Lo otro era evidentemente de que el presidente no tenga nada que ver con actos de corrupción o de proteger a los prófugos, y sobre ello también había que tomar una decisión. Desde el primer día, tomé acción, y rápidamente me di cuenta de que no había un ánimo de apertura y objetividad” , manifestó.

Benji Espinoza: “Mariano González está cometiendo un delito, pensamos querellarlo”

El abogado del presidente Castillo sostuvo que se está evaluando presentar una querella contra Mariano González por señalar que el jefe de Estado obstruye a la justicia.