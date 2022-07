Alejandro Salas tras declaración de Mariano González: “Insultó a todo el gabinete”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre las declaraciones que brindó Mariano González tras su salida del Ministerio del Interior durante la noche del último martes, al señalar que el presidente Pedro Castillo estaba obstruyendo a la justicia.

“ Yo creo que el señor González no solamente insultó al presidente de la República y al premier, sino insultó a todo el gabinete. Por supuesto que esa falta de respeto no se puede permitir quienes nos consideramos hombres de bien. Estamos sentados acá para trabajar por el país, por un encargo y por la confianza que nos ha dado el presidente”, dijo durante la conferencia de prensa.

Asimismo, durante su discurso, Salas dio a entender que el exministro del Interior no participó de las reuniones de Consejo de Ministros, ya que se retiró de manera abrupta.

“Hubieron dos Consejos de Ministros posteriores donde no participó. Se presentó, se paró y se fue. Parece que su agenda fue otra. El ministro de Defensa empezó también a expresarse y quejarse de que trataba de coordinar y no podía. No le contestaba las llamadas y había operativos que tenían que ponerse en marcha. El premier reclamaba y el presidente reclamaba qué pasaba con la inseguridad ciudadana porque se tenía que poner en marcha los planes”, comentó.

En este mismo sentido, señaló que Mariano González expuso un “PDF de cinco páginas y terminó concluyendo que lo que se vivía en el Perú era un tema de sensación de inseguridad ciudadana”.

“El premier delante de todos los ministros le manifestó que salga en una conferencia de prensa, manifestando en el país que no había inseguridad ciudadana. De eso son testigos los 19 ministros que estamos acá sentados”, enfatizó.