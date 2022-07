Hugo Espino acudió a citación de la Fiscalía de la Nación por el caso de Yenifer Paredes

Hugo Espino, gerente general de JJM Espino, se presentó ante la Fiscalía de la Nación para brindar declaraciones respecto a su relación con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y su participación en el video en el que es captado ofreciendo presuntas obras de saneamiento en una comunidad de Cajamarca. Espino declaró por primera vez ante el Ministerio público, tras haber faltado a la primera citación el último martes 12 de julio.

Minutos antes de las 8 de la mañana, el empresario acudió a la Fiscalía para responder las preguntas del magistrado a cargo de la investigación preliminar, Jony Peña. Espino se apersonó a las instancias fiscales dos días después de haber salido en un medio de televisión nacional desmintiendo las acusaciones relacionadas con la obtención y ofrecimiento de obras ilícitas.

Así, acudió a las instancias del Ministerio Público junto a su abogado una hora antes de la cita de otra implicada en el caso, Yenifer Paredes, quien fue citada declarar a las 10 de la mañana de este martes 19 de julio.

Las diligencias del caso se desarrollan en el quinto piso de la Fiscalía y surgieron tras la difusión de un video en el que se veía a Yenifer Paredes y Hugo Espino presentándose a nombre de la empresa JJM Espino. Ante esta revelación, la institución inició las investigaciones y citó a la menor de las Paredes y al empresario para brindar sus respectivos testimonios el 12 de julio, sin embargo, ninguno de los dos se presentó en aquella primera oportunidad.

Primera aparición de Hugo Espino

De Espino no se supo más hasta este domingo 17, fecha en la cual, por medio de Latina, brindó una entrevista negando toda relación con el presunto ofrecimiento de obras ilícitas a nombre del Estado.

En dicha entrevista, el representante de JJM Espino reconoció que Yenifer Paredes había trabajado para su empresa y aseguró que se había reunido con la primera dama, Lilia Paredes; sin embargo, descartó haberse beneficiado de la amistad que tenía con la cuñada del presidente.