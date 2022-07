AAR sobre Pedro Castillo: “Él es el fraude, su Gobierno es una estafa”

Pedro Castillo llega a 28 de julio complicado. Durante un acto oficial en Ayacucho, el presidente de la República tuvo unas controversiales declaraciones. “Ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales”, dijo el profesor cajamarquino.

Augusto Álvarez Rodrich señaló que el mandatario, en estos doce meses de gestión, no se ha dado cuenta que ganó las Elecciones 2021. “Siempre anda mirando al pasado y no tiene futuro porque no tiene absolutamente nada que plantear”, observó.

Este tipo de desatinos, según el periodista, han desencadenado la gran desaprobación que posee Castillo Terrones. De acuerdo a la encuesta de Ipsos Perú, el jefe de Estado cierra el primer año de gobierno con un 74% de reprobación.

“Lo de zánganos, por su puesto, le aplica al Congreso de la República, pero también a él y a su Gobierno (...) Acá no ha habido fraude, él es el fraude, su Gobierno es una estafa”, apuntó.

El rumor de la fuga

Este lunes 18 de julio, se esparció el rumor de que la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, investigada por el presunto tráfico de influencias, habría fugado del Perú rumbo a España con escala en Colombia.

Inmediatamente, Migraciones desmintió el hecho. “La información oficial es que la señorita (Yenifer Paredes) no ha salido del país. Los controles migratorios siempre están en alerta en estas circunstancias y no hay una salida por parte de la persona citada”, declaró el superintendente.

“El rumor era falso y en parte se alimenta porque la señora Yenifer Paredes está no habida. Se ha anunciado que hoy irá a la Fiscalía a declarar y es lo mejor que puede hacer por ella, por el Gobierno (...) Hay que tener mucho cuidado con estos fake news”, indicó.

La ideología de Esdras Medina

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, ha vuelto a dar lamentables declaraciones. Esta vez el parlamentario aseguró que los sismos ocurridos en Moquegua y Arequipa son un castigo divino porque se quiere implementar la ideología de género en el Perú.

El conductor de “Claro y directo” lamentó que un representante del Parlamento tenga este tipo de opiniones absurdas. “Es una idiotez. No hay ninguna vinculación entre lo que él llama ideología de género y los temblores. Tiene una confusión muy grande y lo quiere llevar a la escena política. Hay una serie de conservadores cucufatos”, criticó.

Agregó que el partido de Renovación Popular está apostando por Esdras Medina para que ocupe el cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva, hoy liderada por María del Carmen Alva.