Hildebrandt sobre reconsideración a votación de la bicameralidad por Juárez: “¡Qué astuta, qué criollaza!”

César Hildebrandt se refirió a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad por parte del Pleno del Congreso, durante el último viernes 15 de julio. Sobre el tema, sostuvo que los congresistas de la bancada de Perú Libre tuvieron “la decencia” de no apoyar la iniciativa de la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez.

“La buena noticia es que el proyecto —básicamente fujimorista— de la reelección, del Senado y de las dos cámaras no pasó. Necesitaban 87 votos y llegaron a 71 votos. Esta vez, la gentita de Vladimir Cerrón no los ayudó y, como la gentita de Vladimir Cerrón tuvo la decencia de ayudar, es por eso que no llegaron a los 87 votos y quedaron en 71″, dijo en su podcast Hildebrandt en sus trece.

Como se informó, con 71 votos a favor, 45 en contra y seis abstencione s, la propuesta de la Comisión de Constitución, el cual tiene como intención establecer 45 senadores y 130 diputados, no logró alcanzar los dos tercios mínimos para omitir la consulta popular y así la ley sea ratificada. Asimismo, las bancadas que respaldaron dicha iniciativa fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, un bloque de Acción Popular y Alianza para el Progreso.

En ese sentido, el periodista también se refirió a la reconsideración que solicitó la fujimorista Patricia Juárez, a quien la calificó de “astuta”.