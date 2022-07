Guevara a Maricarmen Alva: “Si quiere ponerse la banda presidencial, hágalo en elecciones generales“

Tensiones. El gobernador regional de Cajamarca y cabeza máxima de Acción Popular, Mesías Guevara, respondió a una declaración de María del Carmen Alva en su contra. En el Congreso Nacional del partido realizado este 17 de julio, la salienta presidenta del Pleno opinó sobre el sector acciopopulista que criticó su liderazgo.

En aquella junta, Alva dijo: “Mesías Guevera (y) Yonhy Lescano (están) haciendo declaraciones imprevistas directas (en) contra (de) mi gestión, hablando cosas que no suceden. Los trapitos sucios se lavan en casa y, cuando alguien no está de acuerdo con algo, eso es lo que me han enseñado a mí, conversamos entre nosotros, pero no se publica afuera”.

En la tarde de este mismo domingo, Guevara respondió vía Twitter: “Si quiere ponerse la banda presidencial, hágalo a través de elecciones generales y no a través de la vacancia. Mucho daño ha hecho al partido al hacerlo aparecer como golpista”.

María del Carmen dijo que los acciopopulistas referidos “no tienen nada de ley de hermandad” al atacarla a ella y a la bancada. Para cerrar su intervención citó al secretario general del partido, Julio Chávez: “El que no esté de acuerdo (…), tiene las puertas abiertas para irse. Está claro que este es un partido de centro. Ni a la derecha ni a la izquierda, como dijo Belaunde”. No obstante, las alianzas políticas pactadas en su gestión la desmienten.

Antecedentes entre Guevara y Alva

El 9 de febrero de 2022, congresistas de oposición se congregaron en el hotel Casa Andina Premium para presuntamente tramar planes vacadores en perjuicio del presidente Castillo. Además de Alva estuvieron en Miraflores Patricia Juárez, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Norma Yarrow y José Williams (Avanza País).

También fueron Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Luis Arriola (Acción Popular). Jorge del Castillo y Úrsula Letona, políticos retirados en la práctica mediática, también anduvieron por allí.

Cuatro días después de saberse la noticia publicada por Hildebrant en sus Trece, Mesías Guevara pidió explicaciones públicas a su compañera de bancada.

Guevara pide explicaciones a Alva sobre reunión: Afecta la imagen de Acción Popular. Foto: @MesiasGuevara/Twitter.