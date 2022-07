¿Qué dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ante las nuevas acusaciones de fraude electoral?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó la acusación —sin prueba alguna—del empresario Zamir Villaverde. En ese sentido, negó que se haya reunido con un grupo de personas con la finalidad de alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 2021 en favor del entonces candidato Pedro Castillo.

Al respecto, afirmó que no ha sostenido algún encuentro o trato con Villaverde García, con Bruno Pacheco ni con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza, tal como declaró el empresario, quien aspira a ser colaborador eficaz de la Fiscalía.

“Rechazo esos infundios sobre reuniones con gente con la que no he tenido trato ni con el señor Villaverde, ni con el señor Pacheco ni el señor Meza, con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo . Tampoco me he reunido jamás con ellos en Lima, fuera de Lima ni en ninguna parte”, dijo Salas Arenas.

Asimismo, expresó que las afirmaciones de Zamir Villaverde no tienen ningún sustento y que, por el contrario, buscan generar dudas sobre las elecciones del año pasado y sobre su desempeño como autoridad del JNE.

Zamir Villaverde denuncia fraude electoral

La declaraciones de Salas Arenas responden a la denuncia —sin prueba alguna— que Zamir Villaverde formuló el último jueves insistiendo en un supuesto fraude electoral en los comicios del 2021.

Al respecto, indicó que Vladimir Meza actuaba como operador de Pedro Castillo en el Jurado Nacional de Elecciones, ya que el exalcalde de Huaraz mantenía una presunta amistad con el jefe del Jurado Nacional de Elecciones.