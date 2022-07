Vizcarra sobre últimos congresos: “Uno obstruccionista, otro revanchista y este piensa en sus intereses”

En una entrevista ofrecida al semanario Hildebrandt en sus trece, el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo se refirió al comportamiento y desempeño de los tres últimos congresos. Al respecto señaló que estos “son igual de malos”.

“Por diferentes factores se les puede calificar como congresos que no están a la altura del rol que tienen que asumir: uno obstruccionista, otro revanchista y este solo pensando en sus intereses favoreciendo a los dueños de la educación, favoreciendo a los que no quieren la formalización del transporte, favoreciendo a la minería ilegal. Es decir, nada piensan en provecho de la población ”, declaró al medio.

Al ser consultado sobre qué haría con el actual Parlamento liderado por la acciopopulista María del Carmen Alva, Vizcarra Cornejo mencionó que no cerraría este Poder del Estado, ya que dicha acción no resuelve la crisis política que enfrenta el país.

PUEDES VER: Exdictador Francisco Morales Bermúdez falleció a los 100 años

“Las condiciones políticas son diferentes. La solución no pasa ahora por un cierre del Congreso y no pasa tampoco por una vacancia presidencial porque ambas instituciones del Estado, realmente, no están haciendo bien las cosas”, sostuvo.

“Tenemos un gobierno cuestionado por su falta de eficiencia y sus actos de corrupción. Y tenemos un Congreso que no da la talla, que incluso tiene mayor rechazo que el Ejecutivo porque está tomando decisiones más en función de intereses que en beneficio de toda la población ”, agregó el exmandatario.

En otro momento, se refirió al presidente Pedro Castillo y su capacidad de enfrentar al Legislativo. Sobre ello, mencionó que “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de oponerse a todos los estropicios que está realizando el Congreso”.

“Hay normas como en el tema educativo a los que ni siquiera se ha opuesto. Y lo más importante, cr eo que así quisiera tampoco podría hacerlo porque ha perdido legitimidad ”, puntualizó.

Martín Vizcarra fue vacado en el 2020

El 9 de noviembre de 2020, Martín Vizcarra fue vacado por el pleno del Congreso con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones por causal de incapacidad moral. La decisión de la representación nacional se basó luego de que fuera acusado, presuntamente, por recibir sobornos. Específicamente, por el hospital regional de Moquegua y las obras de Lomas de Ilo cuando fue gobernador entre el 2011 y 2014.