RMP sobre Villaverde: “No es el niño símbolo de la derecha peruana, es un delincuente”

Zamir Villaverde fue detenido por cuatro horas en una comisaría de la Molina luego de ser liberado el último 12 de julio por el el juez Manuel Chuyo. Así, Rosa María Palacios señaló que el empresario “es un delincuente” que ha pasado por un penal tres veces.

Agregó que, para que se le haya revocado la prisión preventiva, Villaverde ha tenido que admitir que cometió un delito. “Si el presidente recibió una coima, la recibió de él y eso está probado. Él coimeó a Juan Silva. Entonces, no es el niño símbolo de la derecha peruana, es un delincuente que tiene que confesar y decir la verdad”, expuso.

Este jueves 14 de julio, Mariano Gónzalez, ministro del Interior, asistió en calidad de invitado ante el pleno del Congreso para explicar el presunto “reglaje” en contra de Zamir Villaverde. Durante su intervención, afirmó que su cartera sí estaba vigilando al empresario investigado por el caso Puente Tarata III. El reemplazo de Dimitri Senmache sostuvo que la medida dispuesta por la Policía Nacional del Perú se tomó luego de una “apreciación de situaciones”.

“Eso es reglaje pues, ¿apreciación de situaciones? No se cayó, se desplomó. Obviamente, están haciendo un reglaje. Si es por orden judicial y a solicitud de un fiscal, bien; pero, si no es así, es ilegal. Eso lo sabe el señor González porque es abogado (...) No creo que lo quieran matar, pero sí es evidente que lo estaban siguiendo”, enfatizó.

Villaverde ya ha presentado garantías contra el presidente de la República, Pedro Castillo. “No me queda de otra que defenderme”, escribió en Twitter.

Asimismo, el empresario se presentó en el programa de Phillip Butters para hablar de tres puntos centrales: la conspiración para matarlo, las coimas de Pedro Castillo y, por último, el fraude electoral.

El baño neutro

Este jueves 14 de julio se tenía previsto que el Congreso discuta el retorno a la bicameralidad y el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo. Sin embargo, la institución presidida por María del Carmen Alva decidió aprobar normas declarativas.

RMP indicó que lo más resaltante de la jornada fue la votación que denegó la realización de la asamblea general de la OEA en el Perú. La razón por la que los parlamentarios se opusieron —continuó — es porque dentro de la lista de cosas que se solicitaban se requirió la aplicación de “baños neutros”.

“¿Qué es un baño neutro? Es un baño que pueden utilizar hombres y mujeres. Si vive con personas de otro sexo que usan el mismo baño, entonces está en un baño neutro. Usted se sube un avión y usa un baño neutro. El baño neutro no tiene una asignación de sexo en la puerta, eso es todo”, explicó.

La letrada indicó que el debate, que duró varios minutos, fue una “vergüenza”. “Ustedes se pueden imaginar cómo se están riendo en la OEA, pero a carcajadas (...) La ideología de género está en el baño neutro”, ironizó.