Salas sobre denuncia de fraude: “Rechazo reuniones con Zamir Villaverde, Bruno Pacheco y Vladimir Meza”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, rechazó reuniones con el empresario Zamir Villaverde, el exsecretario presidente y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, y el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en relación al presunto fraude electoral para beneficiar al presidente Pedro Castillo durante los comicios generales 2021.

“ Rechazo esos infundios, esas falacias, esas delusiones sobre reuniones con gente que no he tenido trato. Ni con el señor Zamir Villaverde ni con Bruno Pacheco ni con Vladimir Meza, con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido con ellos fuera de Lima ni en la capital ni en ninguna parte ”, exclamó Jorge Salas.

El titular del JNE consideró que los comentarios “desmedidos, extralimitados y falsos” de cierto grupo (oposición) solo pretenden manchar la imagen de la institución y el desempeño de su cargo, en el último proceso electoral.

“Se ha producido algunos comentarios desmedidos, extralimitados y falsos en relación al desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y su presidente, en la primera y segunda vuelta de las elecciones pasadas. No es novedad que se habla, pues es un grupo que, de manera persistente, viene haciendo lo mismo”, apuntó Salas.

En esa crítica, dijo que son “afirmaciones sin sustento que buscan generar dudas para justificar algún tipo de intervención (críticas al gobierno)”, por lo que remarcó que la labor de la entidad no está destinada a agradar a dicho sector, sino a cumplir con los deberes de la ley.

“Nosotros no vamos a responder afirmaciones sueltas que se conocen como chismes y vamos a seguir con nuestras funciones de acuerdo a ley”, sentenció.

Zamir Villaverde denuncia fraude electoral

El último jueves, el empresario Zamir Villaverde dijo—sin prueba alguna— que la actuación de Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, en la campaña electoral de Pedro Castillo era la coordinación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral a fin de perjudicar a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

La denuncia del empresario investigado por el presunto delito de tráfico de influencias fue de manera verbal. En esa línea, aseguró que presentará pruebas ante la justicia.